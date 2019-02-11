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За январь цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 1%

14:51, 11 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Управление государственной статистики опубликовало официальную информацию.

Управление государственной статистики по Свердловской области опубликовало официальную информацию по росту потребительских цен на товары и услуги. Согласно Свердловскстату цены выросли на 1% за январь. Индекс цен января по отношению к декабру прошлого года составил 101%.

Ранее екатеринбуржцы озаботились ценой яиц. История началась с того, что 8 января на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». Россияне, в том числе жители уральской столицы, подхватили эту тему и неожиданно вспомнили, что производители стали экономить, оставляя прежнюю цену и уменьшая количество продукта. Мем про девять яиц прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Тогда же он заявил, что не допустит необоснованного повышения стоимости продуктов.

В январе НДС вырос с 18 до 20%. Редакция ЕТВ разбиралась, на сколько выросли цены на продукты и предлагала протестировать магазин у дома.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловскстат, продукты, услуги, еда, цены, Екатеринбург
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