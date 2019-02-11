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В Екатеринбурге пересмотрели очередь в первые классы

17:04, 11 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Родители паниковали, что их заявки поменяли местами, но в департаменте образования объяснили, что очередь восстановят.

Родители будущих первоклассников Екатеринбурга обнаружили, что электронная очередь на запись в первые классы перепуталась. Заявки оказались не в той последовательности, в которой были изначально. В пресс-службе департамента администрации Екатеринбурга объяснили, что такая ситуация действительно произошла, из-за чего сейчас специалисты устраняют последствия.

Принимать первоклассников будут по заявлениям, которые уже поступили, исходя из мест в школе. Если родители подтвердят заявление оригиналами документов, то проблемы не возникнут. Ребенка зачислят в установленные сроки. Если вы не успели подтвердить свою заявку оригиналами документов, тогда обращайтесь в МФЦ, ЦМУ и в школу с 11 по 15 февраля. Уведомления о восстановлении очереди должны прийти родителям в личный кабинет и на почту 12 февраля.

Напомним, в первую ночь на 1 февраля екатеринбуржцы подали десять тысяч заявлений через сайт госуслуг и АИС «Образование». В итоге госуслуги не выдержали родительского напора и рухнули. Из-за недовольства родителей прокуратура организовала «горячую линию», чтобы разобраться в проблемах с зачислением в школы.

Запутанные истории с очередностью поступления в первый класс можно посмотреть в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:

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Скандал вокруг записи в первые классы

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, первый класс, школа, госуслуги, родители, образование
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