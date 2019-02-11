Свердловский «борзый» директор спрятал от работников 9,6 миллиона
12:18, 11 Февраль 2019
Мужчина решил, что может не платить зарплату сотрудникам, но после визита прокуратуры он сразу нашел деньги.
Директор МУП «Тавдинские инженерные системы» решил, что может не отдавать работникам зарплату за ноябрь–декабрь 2018 года. Он оставил без денег 314 человек. Об этом узнала прокуратура, которая обязала управляющего вернуть работникам 9,6 миллиона рублей.
Кроме того, «борзому» директору пришлось добавить к этой сумме 126 тысяч компенсации и 20 тысяч рублей штрафа, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Руководитель тавдинского предприятия уже погасил долг перед работниками.
Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.
Больше о «борзых» директорах
Три екатеринбургских завода выплатили зарплату 1297 работникам
Задержка зарплаты на Верх-Исетском заводе обернулась уголовным делом
Сотрудникам уральского предприятия подарили на Новый год 4,7 млн
Рабочий «Уралвагонзавода» вернул 236 тысяч зарплаты
Новое и интересное
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.