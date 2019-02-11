Свердловский «борзый» директор спрятал от работников 9,6 миллиона

Директор МУП «Тавдинские инженерные системы» решил, что может не отдавать работникам зарплату за ноябрь–декабрь 2018 года. Он оставил без денег 314 человек. Об этом узнала прокуратура, которая обязала управляющего вернуть работникам 9,6 миллиона рублей.

Кроме того, «борзому» директору пришлось добавить к этой сумме 126 тысяч компенсации и 20 тысяч рублей штрафа, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Руководитель тавдинского предприятия уже погасил долг перед работниками.