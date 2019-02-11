Свердловчанин спас поселок, потушив трансформаторную будку
12:01, 11 Февраль 2019
Поджигателем оказался местный житель.
Житель поселка Новая Утка шел ночью мимо трансформаторной подстанции и заметил пожар. Он забросал ее снегом и справился с огнем не дожидаясь помощи. Если бы не прохожий, весь поселок мог остаться без тепла и электричества, сообщили в «Облкоммунэнерго».
Поджигателем оказался житель поселка. В ночь на 4 февраля он попытался спалить еще две трансформаторных подстанции. Его обвинили в приведении в негодность объектов жизнеобеспечении и возбудили уголовное дело.
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