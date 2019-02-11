Свердловчанин оплатил 20 штрафов ГИБДД, чтобы уехать за границу
09:55, 11 Февраль 2019
Мужчине не понравились ограничения судебных приставов.
Житель Каменска-Уральского не оплатил 20 штрафов ГИБДД на сумму 19,3 тысячи рублей. Судебные приставы запретили мужчине выезжать за границу и ограничили его право на управление автомобилем. Должник понял, что ему это не подходит и за один день погасил все 20 штрафов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
За один месяц 2019 года приставы запретили покидать России 16 тысяч свердловчанам. Их общий долг составил три миллиарда рублей. Малая часть должников испугалась ограничений, поэтому 600 человек сразу же нашли деньги. Они погасили 74 миллиона рублей долгов.
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