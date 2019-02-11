На «Таганском ряду» от кори защитили 385 мигрантов

За минувший уик-энд в « Таганском ряду» от кори привили 385 мигрантов. Рынки считают благоприятным местом для распространения инфекций , поэтому медики решили защитить от кори местных работников , пояснили ЕТВ в пресс-службе горздрава Екатеринбурга. Всего же за выходные прививку от кори поставили тысяче екатеринбуржцев. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

За первый месяц 2019 года в Екатеринбурге зафиксировали 27 заболевших корью. За 2018 году в уральской столице было только пять таких случаев. В связи с этим в городе ввели ограничительные меры: в школы перестали пускать непривитых от кори учеников. Кроме того, до понедельника в Екатеринбурге был карантин по гриппу и ОРВИ, но пускать детей, которым не поставили вакцину от гриппа, все равно не собирались.

На 1 февраля в уральской столице зафиксировали, что заболевших ОРВИ и гриппом стало втрое меньше, чем за семь дней до этого. За первые три дня прошлой недели в Екатеринбурге зарегистрировали девять тысяч заболевших. Для сравнения: за неделю до этого было 22 тысячи человек.

Смотрите сюжет о кори в эфире «Главных новостей Екатеринбурга»: