Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Минздрав отрицает, что отменил квоты для клиники Владислава Тетюхина

15:37, 11 Февраль 2019
dsc_0738.jpg
Фото: Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр
Создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра заявил, что его госпиталь «планомерно уничтожают».

Уральский промышленник и создатель клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин заявил в интервью ЕАН, что его больницу «планомерно уничтожают». Такой ответ последовал на слова журналиста о том, что «свердловский минздрав отменил ежегодный аукцион по квотам из средств областного бюджета». По словам Владислава Валентиновича, на 2019 год его центр получил «на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС». Также Тетюхин добавил:

Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги.
Владислав Тетюхин
создатель уральского клинического лечебно-реабилитационного центра

В прошлом году перед нами была поставлена задача провести около 4600 операций по ОМС. На 2019 год мы получили квоту только на 3500 операций. Это практически на тысячу меньше!

Владислав Тетюхин

Создатель больницы подчеркнул, что квоты перераспределяют «в пользу подведомственных минздраву медучреждений». А это значит, что квот для лечебно-реабилитационного центра Тетюхина не останется вовсе.

Владислав Тетюхин
создатель уральского клинического лечебно-реабилитационного центра

В 2017 году нам уже запретили делать операции на позвоночнике, которые мы осуществляли ранее. В результате от нас уехали два хороших врача. Сейчас у нас 75 специалистов, и в связи с тем, что происходит, мы пока не знаем, удастся ли сохранить штат. А ведь надо же не только платить зарплату, но и на что-то содержать сам центр.

Владислав Тетюхин

Впрочем, в пресс-службе свердловского минздрава информацию опровергли. «Квоты никто не отменял, а сумму не уменьшали. Выделили столько же, сколько в прошлый раз», — сообщили ЕТВ в министерстве. Но на вопрос, сколько квот получил госпиталь, нам так и не ответили.

Напомним, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле начал работу в 2014 году. Создатель центра Владислав Тетюхин вложил в него все свои средства. Он собрал докторов из разных регионов России, Украины и Казахстана, которые ежегодно ставят на ноги людей. В интервью ЕАН Тетюхин сказал, что в больнице «за четыре года сделали 22 тысячи операций, из них больше половины — ортопедия. Остальное — урология, гинекология, отоларингология». Выжить за счет коммерции у центра не получится. Платные операции составляют лишь 2% всей работы.

Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ. Также Владислав Валентинович приходил к нам в программу «Сумма мнений», где рассказал, почему вложил деньги в неприбыльное дело.

За январь цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 1%
Управление государственной статистики опубликовало официальную информацию.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Минздрав отрицает, что отменил квоты для клиники Владислава Тетюхина »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Нижний Тагил, медицина, деньги, минздрав, Свердловская область , Владислав Тетюхин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.