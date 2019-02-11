Минздрав отрицает, что отменил квоты для клиники Владислава Тетюхина

Впрочем, в пресс-службе свердловского минздрава информацию опровергли. «Квоты никто не отменял, а сумму не уменьшали. Выделили столько же, сколько в прошлый раз», — сообщили ЕТВ в министерстве. Но на вопрос, сколько квот получил госпиталь, нам так и не ответили.

Напомним, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле начал работу в 2014 году. Создатель центра Владислав Тетюхин вложил в него все свои средства. Он собрал докторов из разных регионов России, Украины и Казахстана, которые ежегодно ставят на ноги людей. В интервью ЕАН Тетюхин сказал, что в больнице «за четыре года сделали 22 тысячи операций, из них больше половины — ортопедия. Остальное — урология, гинекология, отоларингология». Выжить за счет коммерции у центра не получится. Платные операции составляют лишь 2% всей работы.

Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ. Также Владислав Валентинович приходил к нам в программу «Сумма мнений», где рассказал, почему вложил деньги в неприбыльное дело.