Минздрав отрицает, что отменил квоты для клиники Владислава Тетюхина
Уральский промышленник и создатель клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин заявил в интервью ЕАН, что его больницу «планомерно уничтожают». Такой ответ последовал на слова журналиста о том, что «свердловский минздрав отменил ежегодный аукцион по квотам из средств областного бюджета». По словам Владислава Валентиновича, на 2019 год его центр получил «на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС». Также Тетюхин добавил:
В прошлом году перед нами была поставлена задача провести около 4600 операций по ОМС. На 2019 год мы получили квоту только на 3500 операций. Это практически на тысячу меньше!
Создатель больницы подчеркнул, что квоты перераспределяют «в пользу подведомственных минздраву медучреждений». А это значит, что квот для лечебно-реабилитационного центра Тетюхина не останется вовсе.
В 2017 году нам уже запретили делать операции на позвоночнике, которые мы осуществляли ранее. В результате от нас уехали два хороших врача. Сейчас у нас 75 специалистов, и в связи с тем, что происходит, мы пока не знаем, удастся ли сохранить штат. А ведь надо же не только платить зарплату, но и на что-то содержать сам центр.
Впрочем, в пресс-службе свердловского минздрава информацию опровергли. «Квоты никто не отменял, а сумму не уменьшали. Выделили столько же, сколько в прошлый раз», — сообщили ЕТВ в министерстве. Но на вопрос, сколько квот получил госпиталь, нам так и не ответили.
Напомним, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле начал работу в 2014 году. Создатель центра Владислав Тетюхин вложил в него все свои средства. Он собрал докторов из разных регионов России, Украины и Казахстана, которые ежегодно ставят на ноги людей. В интервью ЕАН Тетюхин сказал, что в больнице «за четыре года сделали 22 тысячи операций, из них больше половины — ортопедия. Остальное — урология, гинекология, отоларингология». Выжить за счет коммерции у центра не получится. Платные операции составляют лишь 2% всей работы.
Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ. Также Владислав Валентинович приходил к нам в программу «Сумма мнений», где рассказал, почему вложил деньги в неприбыльное дело.