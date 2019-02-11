Кредо Глацких: скандальная чиновница начала новую жизнь в соцсетях
17:44, 11 Февраль 2019
Девушка обещает подписчикам говорить горькую правду.
Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких зарегистрировалась в Instagram и написала приветственное письмо о переменах в своей жизни. Девушка покинула пост в департаменте молодежной политики после высказывания о государстве, которое не просило никого рожать. «С сегодняшнего дня я не чиновник, а значит могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут», — объяснила Глацких свое эффектное появление в соцсетях. С сегодняшнего дня она обещает публиковать там «правду, даже если она горькая».
Экс-чиновница напомнила, что не в первый раз меняет свою жизнь: она покончила с профессиональным спортом и десять лет провела на государственной службе. «Дойдя до очередной взятой вершины, ты понимаешь, что пришло время перемен. Но важно при этом не изменять себе, своим словам — это мое, Ольги Глацких, жизненное кредо», — продолжила Ольга.
Девушка также поблагодарила своих коллег и еще раз извинилась за свои слова. «А у тех, кого обидели мои слова (хотя к ним и не имели отношения) я хотела бы еще раз попросить прощения — и это тоже искренне!»
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Неосторожную фразу Ольга Глацких обронила на встрече в Кировграде в октябре, а в начале ноября видеоролик с ее обращением разлетелся по сети. Девушка долгое время отбивалась от нападок, но в итоге сдалась и ушла из департамента молодежной политики, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.
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