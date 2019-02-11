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Кредо Глацких: скандальная чиновница начала новую жизнь в соцсетях

17:44, 11 Февраль 2019
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Фото: Ольга Глацких в Instagram
Девушка обещает подписчикам говорить горькую правду.
Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких зарегистрировалась в Instagram и написала приветственное письмо о переменах в своей жизни. Девушка покинула пост в департаменте молодежной политики после высказывания о государстве, которое не просило никого рожать. «С сегодняшнего дня я не чиновник, а значит могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут», — объяснила Глацких свое эффектное появление в соцсетях. С сегодняшнего дня она обещает публиковать там «правду, даже если она горькая».

Экс-чиновница напомнила, что не в первый раз меняет свою жизнь: она покончила с профессиональным спортом и десять лет провела на государственной службе. «Дойдя до очередной взятой вершины, ты понимаешь, что пришло время перемен. Но важно при этом не изменять себе, своим словам — это мое, Ольги Глацких, жизненное кредо», — продолжила Ольга.

Девушка также поблагодарила своих коллег и еще раз извинилась за свои слова. «А у тех, кого обидели мои слова (хотя к ним и не имели отношения) я хотела бы еще раз попросить прощения — и это тоже искренне
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В последнее время, меняя работу, принято писать прощальные письма. Я этого делать не буду - я напишу сразу приветственное. Добрый день. Я Ольга Глацких! И с сегодняшнего дня я не чиновник, а значит могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут. Я не впервые меняю свою жизнь. Двадцать лет назад я начала свой путь в профессиональном спорте, десять лет назад я начала свою работу на государственной службе, а теперь наступил новый этап. В какой-то момент, дойдя до очередной взятой вершины, ты понимаешь, что пришло время перемен. Но важно при этом не изменять себе, своим словам - это моё, Ольги Глацких, жизненное кредо! Мой характер был сформирован в борьбе за чемпионские медали. Я всегда буду говорить правду - даже если она горькая. Здесь вы сможете эту правду читать. И еще. хочу сказать, что я очень благодарна всей своей команде, с которой вместе работала: за самоотверженный труд, за идеи, за поддержку. А у тех, кого обидели мои слова (хотя к ним и не имели отношения) я хотела бы еще раз попросить прощения - и это тоже искренне!

Публикация от Olga Glatskikh (@olgaglatskikh)

Неосторожную фразу Ольга Глацких обронила на встрече в Кировграде в октябре, а в начале ноября видеоролик с ее обращением разлетелся по сети. Девушка долгое время отбивалась от нападок, но в итоге сдалась и ушла из департамента молодежной политики, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.
Казус Глацких
Уральская чиновница заявила, что государство никому ничего не должно. История получила неожиданное продолжение: от критики Медведева до уничтожения департамента молодежной политики.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Казус Глацких, политика, Екатеринбург, государство, соцсети, чиновник, спорт, Свердловская область , скандал, Ольга Глацких
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