Кредо Глацких: скандальная чиновница начала новую жизнь в соцсетях

Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких зарегистрировалась в Instagram и написала приветственное письмо о переменах в своей жизни. Девушка покинула пост в департаменте молодежной политики после высказывания о государстве , которое не просило никого рожать. « С сегодняшнего дня я не чиновник , а значит могу говорить публично то , что думаю , без опаски , что меня неправильно поймут», — объяснила Глацких свое эффектное появление в соцсетях. С сегодняшнего дня она обещает публиковать там « правду , даже если она горькая».





Экс-чиновница напомнила , что не в первый раз меняет свою жизнь: она покончила с профессиональным спортом и десять лет провела на государственной службе. « Д ойдя до очередной взятой вершины , ты понимаешь , что пришло время перемен. Но важно при этом не изменять себе , своим словам — это мое , Ольги Глацких , жизненное кредо», — продолжила Ольга.



