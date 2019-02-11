Коровы постарались: свердловские агрономы вышли на рекорд
14:06, 11 Февраль 2019
Удой молока на одно фуражное животное увеличился до 20,05 килограмма.
Уральские агрономы поставили новый рекорд — средний удой молока на фуражную корову составил 20 килограммов 50 граммов. Такие результаты показывают только 12 регионов России.
«В 2018 году в хозяйствах области было надоено 736 тысяч тонн молока, что на 18,8 процентов больше показателя 2017 года. Надой от одной коровы вырос за 2018 год на 323 килограмма», — рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Регион занимает первое место по удою молока на одну корову в УрФО, а в России — шестое место по тому же показателю.
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