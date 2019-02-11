Кольцовские таможенники нашли у пассажира 300 деталей для смартфона
14:06, 11 Февраль 2019
Бизнесмен заявил, что увозил домой бракованные части.
Кольцовские таможенники остановили пассажира рейса Екатеринбург-Баку, который пытался вывезти из страны 300 деталей для сотовых телефонов. В двух чемоданах оказались незадекларированные экраны, чехлы и аккумуляторы, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.
Житель Азербайджана рассказал, что у него есть магазин техники в Перми, а детали, которые он вез с собой, были бракованными. Таможенники изъяли багаж, чтобы определить подлинность товара и его стоимость. По закону, иностранцы могут провезти без декларации только два сотовых телефона. Теперь мужчине грозит штраф в половину стоимости его партии. Если он предприниматель и часто летает за границы, то заплатить придется больше.
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