Кольцовские таможенники нашли у пассажира 300 деталей для смартфона

Кольцовские таможенники остановили пассажира рейса Екатеринбург-Баку, который пытался вывезти из страны 300 деталей для сотовых телефонов. В двух чемоданах оказались незадекларированные экраны, чехлы и аккумуляторы, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Житель Азербайджана рассказал, что у него есть магазин техники в Перми, а детали, которые он вез с собой, были бракованными. Таможенники изъяли багаж, чтобы определить подлинность товара и его стоимость. По закону, иностранцы могут провезти без декларации только два сотовых телефона. Теперь мужчине грозит штраф в половину стоимости его партии. Если он предприниматель и часто летает за границы, то заплатить придется больше.