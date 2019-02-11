Главную противницу барда Новикова оштрафовали на 100 тысяч рублей
17:39, 11 Февраль 2019
Зиля Булатова могла сесть на два года.
Лидера пайщиков «Бухты Квинс» Зилю Булатову оштрафовали на 100 тысяч, потому что она не исполнила решение суда. Приговор пока не выступил в законную силу. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В 2013, 2014 и 2016 годах суд постановил взыскать со счетов ПЖСК «Бухта Квинс» деньги в пользу трех пайщиков, вышедших из кооператива (шесть миллионов рублей), а также в пользу коммерческого предприятия (154 тысяч необоснованного обогащения). Однако Булатова собрала пайщиков на внеочередное собрание и разъяснила, что все поступающие членские взносы будут уходить на оплату долга, поэтому предложила платить через ее личный банковский счет или отдавать наличными. При этом обвиняемая распоряжалась денежными средствами, принадлежащими ПЖСК «Бухта Квинс», по своему усмотрению, направляя их на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений суда. Зиля Булатова могла сесть в тюрьму на два года, но в итоге получила штраф.
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Строительство скандальной «Бухты Квинс» на Изоплите началось еще в 2008 году. Им занималась компания барда Александра Новикова. В 2012 году стройка остановилась, а пайщики остались без жилья. Начались суды, в том числе и над Новиковым.
В январе 2019 года пайщики получили долгожданные квартиры, но оказались недовольны их качеством и вновь собираются протестовать.
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