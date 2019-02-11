Гендиректор свердловской компании обманул поставщика на 4,5 миллиона
11:13, 11 Февраль 2019
Руководитель соврал о запуске новой промышленной площадки.
Экс-гендиректор «Уральской промышленной компании» в 2016 году заявил об открытии новой производственной площадки и договорился с компанией «Корус» о поставках металла. На площадку доставили девять тонн лома меди, шесть тонн латуни и 3,8 тонн бронзы. За поставки директор должен был получить 4,5 миллиона рублей, но оказалось, что «Уральская промышленная компания» не собиралась открывать новое производство. Ее руководитель не заплатил поставщику и сбыл металл по своим каналам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Обман раскрылся и экс-директора обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По решению невьянского суда, он проведет в колонии общего режима 2,9 года. Также руководитель возместил 4,5 миллиона компании «Корус».
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