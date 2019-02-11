Екатеринбуржец взял золото на этапе Кубка России по фрирайду
Екатеринбуржец Григорий Корнеев взял золото на этапе Кубка России по фрирайду [катание по неподготовленным склонам — прим. ЕТВ] Rosa Khutor Freeride Contest 2019. Турнирная таблица появилась на сайте соревнований. Уралец набрал 87,7 очка, опередив серебряного призера на 1,7 балла.
«Соревнования проходили с 7 по 10 февраля в Красной Поляне. В первый же день у нас была квалификация, по результатам которой я набрал больше всех очков и стал первым. Организаторы выбрали сложный склон, но спортсмены справились с задачей. Финал должен был пройти 9 и 10 числа, но из-за сильного тумана и снега его отменили. Поэтому судьи распределили места по результатам квалификации», — рассказал ЕТВ Григорий Корнеев.
Григорий Корнеев занимается лыжами с детства. В соревнованиях Кубка России по фрирайду он участвует с 2015 года. Уралец уже побеждал в них два раза. В прошлом году екатеринбуржец выступал с температурой, неудачно упал и не смог занять призовое место. Второй этап соревнований 2019 года пройдет в апреле в Хибинах (Мурманская область), а третий — на Камчатке.
В первом этапе Rosa Khutor Freeride Contest 2019 принимают участие только эксперты. В эту категорию попадают финалисты российских и зарубежных соревнований по фрирайду с 2000 по 2018 годы. Судьи пользуются правилами FWT со 100-балльной системой оценок. Они учитывают выбор линии спуска, флюидность, контроль, прыжки и стиль, а также технику.