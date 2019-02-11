Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржец взял золото на этапе Кубка России по фрирайду

10:32, 11 Февраль 2019
nx3rjouywbo.jpg
Один из трюков, которые умеет делать Григорий Корнеев
Фото: страница Григория Корнеева / vk.com
Григорий Корнеев набрал 87,7 очка, опередив других соперников на горных лыжах.

Екатеринбуржец Григорий Корнеев взял золото на этапе Кубка России по фрирайду [катание по неподготовленным склонам — прим. ЕТВ] Rosa Khutor Freeride Contest 2019. Турнирная таблица появилась на сайте соревнований. Уралец набрал 87,7 очка, опередив серебряного призера на 1,7 балла.

«Соревнования проходили с 7 по 10 февраля в Красной Поляне. В первый же день у нас была квалификация, по результатам которой я набрал больше всех очков и стал первым. Организаторы выбрали сложный склон, но спортсмены справились с задачей. Финал должен был пройти 9 и 10 числа, но из-за сильного тумана и снега его отменили. Поэтому судьи распределили места по результатам квалификации», — рассказал ЕТВ Григорий Корнеев.

Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.

Григорий Корнеев занимается лыжами с детства. В соревнованиях Кубка России по фрирайду он участвует с 2015 года. Уралец уже побеждал в них два раза. В прошлом году екатеринбуржец выступал с температурой, неудачно упал и не смог занять призовое место. Второй этап соревнований 2019 года пройдет в апреле в Хибинах (Мурманская область), а третий — на Камчатке.

В первом этапе Rosa Khutor Freeride Contest 2019 принимают участие только эксперты. В эту категорию попадают финалисты российских и зарубежных соревнований по фрирайду с 2000 по 2018 годы. Судьи пользуются правилами FWT со 100-балльной системой оценок. Они учитывают выбор линии спуска, флюидность, контроль, прыжки и стиль, а также технику.

Екатеринбуржцев позвали обсудить ремонт сквера на Белинского
Встреча, на которой можно высказать свои предложения и недовольство, пройдет 15 февраля.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржец взял золото на этапе Кубка России по фрирайду»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, лыжи, Екатеринбург, соревнования, спорт, Кубок России
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Бегущий по асфальту
События
Бегущий по асфальту
ЕТВ посмотрел на участников марафона «Европа-Азия» и узнал причину популярности бега.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Кто покажет всем флаг?
Кто покажет всем флаг?
Уральцы-обладатели олимпийских медалей заступились за тех, кому не держать золота, обмотавшись триколором.