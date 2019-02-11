Екатеринбуржец взял золото на этапе Кубка России по фрирайду

Григорий Корнеев занимается лыжами с детства. В соревнованиях Кубка России по фрирайду он участвует с 2015 года. Уралец уже побеждал в них два раза. В прошлом году екатеринбуржец выступал с температурой, неудачно упал и не смог занять призовое место. Второй этап соревнований 2019 года пройдет в апреле в Хибинах (Мурманская область), а третий — на Камчатке.

В первом этапе Rosa Khutor Freeride Contest 2019 принимают участие только эксперты. В эту категорию попадают финалисты российских и зарубежных соревнований по фрирайду с 2000 по 2018 годы. Судьи пользуются правилами FWT со 100-балльной системой оценок. Они учитывают выбор линии спуска, флюидность, контроль, прыжки и стиль, а также технику.