Екатеринбуржцы пожаловались на запрет посещать школы без прививок
Прокуратура Екатеринбурга выяснит обстоятельства, из-за которых администрация города запретила пускать в школы учеников, непривитых от кори и гриппа. Проверку решили организовать после обращений возмущенных родителей. Сотрудники прокуратуры уже отправили запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, действительно ли превышен порог заболеваемости.
Также в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области отметили, что вакцина от гриппа и кори входит в список обязательных прививок. «Когда родители подписывают отказ от вакцинации, им объясняют, что когда будет такая ситуация, как сейчас, детей могут не пустить в школы», — добавили в пресс-службе ведомства. По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку.
Напомним, за первый месяц 2019 года в Екатеринбурге зафиксировали 27 заболевших корью. За 2018 году в уральской столице было только пять таких случаев. В связи с этим в городе ввели ограничительные меры: в школы перестали пускать непривитых от кори учеников. Кроме того, до понедельника в Екатеринбурге был карантин по гриппу и ОРВИ, но пускать детей, которым не поставили вакцину от гриппа, все равно не собирались.
На 1 февраля в уральской столице зафиксировали, что заболевших ОРВИ и гриппом стало втрое меньше, чем за семь дней до этого. За первые три дня прошлой недели в Екатеринбурге зарегистрировали девять тысяч заболевших. Для сравнения: за неделю до этого было 22 тысячи человек.