Екатеринбуржцы пожаловались на запрет посещать школы без прививок

Прокуратура Екатеринбурга выяснит обстоятельства, из-за которых администрация города запретила пускать в школы учеников, непривитых от кори и гриппа. Проверку решили организовать после обращений возмущенных родителей. Сотрудники прокуратуры уже отправили запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, действительно ли превышен порог заболеваемости.

Также в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области отметили, что вакцина от гриппа и кори входит в список обязательных прививок. «Когда родители подписывают отказ от вакцинации, им объясняют, что когда будет такая ситуация, как сейчас, детей могут не пустить в школы», — добавили в пресс-службе ведомства. По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку.