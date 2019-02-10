Прилепин предложил создать выставку про Ельцина-милитариста

Писатель Захар Прилепин, который приехал в Екатеринбург на лабораторию проектов Culturalica, предложил организовать в Ельцин Центре выставку, посвященную первому российскому президенту-милитаристу. Об этом публицист заявил в интервью ЕТВ, когда журналист Владислав Горин спросил его: «Что про Ельцин Центр думаете?».

«Я снимал в свое время программу про это [Ельцин Центр — прим. ЕТВ]. Я предложил сделать мучительную для людей ваших взглядов экспозицию, прославляющую Бориса Николаевича Ельцина за создание того вектора государственности, в которой мы находимся. Ельцин как человек, который совершил колоссальную ошибку — распад советского союза, потом исправлял это: вводил войска, бомбил кого-то, — ответил Захар Прилепин. — Чтоб люди заходили и видели Бориса Николаевича в качестве одного из собирателей земли русской и в качестве страшного милитариста. Меня бы это очень позабавило».