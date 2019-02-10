Прилепин предложил создать выставку про Ельцина-милитариста
Писатель Захар Прилепин, который приехал в Екатеринбург на лабораторию проектов Culturalica, предложил организовать в Ельцин Центре выставку, посвященную первому российскому президенту-милитаристу. Об этом публицист заявил в интервью ЕТВ, когда журналист Владислав Горин спросил его: «Что про Ельцин Центр думаете?».
«Я снимал в свое время программу про это [Ельцин Центр — прим. ЕТВ]. Я предложил сделать мучительную для людей ваших взглядов экспозицию, прославляющую Бориса Николаевича Ельцина за создание того вектора государственности, в которой мы находимся. Ельцин как человек, который совершил колоссальную ошибку — распад советского союза, потом исправлял это: вводил войска, бомбил кого-то, — ответил Захар Прилепин. — Чтоб люди заходили и видели Бориса Николаевича в качестве одного из собирателей земли русской и в качестве страшного милитариста. Меня бы это очень позабавило».
Напомним, что среди творческих деятелей России есть как минимум один противник Ельцин Центра — режиссер Никита Михалков. В ноябрьском выпуске «вДудь» он сообщил, что его не устраивает «ложь во всем», а историю страны, рассказанную в музее ЕЦ, считает «мерзостью, кошмаром и гнусью».
Недавно к Михалкову присоединился молодой коммунист Андрей Пирожков из Екатеринбурга, который сообщил, что он против создания культа личности Ельцина. Это неудивительно, поскольку Пирожков — поклонник Сталина. Но Прилепин в отличие от Михалкова и Пирожкова говорил пока только о выставке.
Также в интервью ЕТВ писатель прокомментировал высказывание екатеринбуржца Виталия Калугина, который посвятил гостю пост в Facebook. Там он назвал публициста «убийцей, а по совместительству, видимо, талантливым писателем» [Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в 2014 году — прим. ЕТВ].
«Это люди неглубоко мыслящие. Конечно же, любой человек, который принимал участие в боевых действиях, по факту является убийцей. Но это же ничего не означает. Лев Николаевич Толстой является в его терминологии убийцей? Или Экзюпери, Хемингуэй… Кто угодно. Конечно, он будет говорить это про меня, думая, что он вывел меня на чистую воду и закричал, что король голый. Это просто показывает уровень осмысления действительности этим человеком», — сказал Прилепин.
Полное интервью с писателем Захаром Прилепиным смотрите на видео: