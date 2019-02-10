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Фигуристки из Екатеринбурга стали лучшими на турнире в Хорватии

11:49, 10 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба ДЮСШ «Юность»
Свердловчанки обошли две команды из Америки.

Фигуристки екатеринбургской ДЮСШ «Юность» вновь взяли золото на турнире по синхронному катанию на коньках. Ранее девушки уже показали свое превосходство на Кубке Франции, теперь же они опередили соперниц на соревнованиях в Загребе (Хорватия).

Разрыв между золотом и серебром составил почти 24 балла, сообщили ЕТВ в пресс-службе ДЮСШ «Юность». Второе место досталось фигуристкам из Северной Америки, третье — еще одной команде из США.

Напомним, до Кубка Франции екатеринбурженки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды.

ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, спорт, Юность, фигурное катание, коньки, Екатеринбург
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