Екатеринбург вошел в топ-5 самых романтичных городов России

Екатеринбург вошел в пятерку самых романтичных городов России. Уральская столица и Москва получили одинаковое количество голосов (5%), подсчитали аналитики агентства «ТурСтат».

Первое место досталось Санкт-Петербургу. Он набрал 60% голосов. По 9% получили курортный Сочи и Владивосток, 7% голосов у Казани. После уральской и российской столиц идет также Нижний Новгород и Калининград. У них по 3% голосов.

По данным «ТурСтата», романтический туризм в России, который включает поездки вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет пять миллионов путешествий в год.