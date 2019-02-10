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Екатеринбург вошел в топ-5 самых романтичных городов России

13:30, 10 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Уральская столица и Москва набрали одинаковое количество голосов.

Екатеринбург вошел в пятерку самых романтичных городов России. Уральская столица и Москва получили одинаковое количество голосов (5%), подсчитали аналитики агентства «ТурСтат».

Первое место досталось Санкт-Петербургу. Он набрал 60% голосов. По 9% получили курортный Сочи и Владивосток, 7% голосов у Казани. После уральской и российской столиц идет также Нижний Новгород и Калининград. У них по 3% голосов.

По данным «ТурСтата», романтический туризм в России, который включает поездки вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет пять миллионов путешествий в год.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, рейтинг, путешествия, туризм, любовь, Екатеринбург
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