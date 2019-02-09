Гонщик Сергей Карякин ищет механика в свою команду
12:53, 09 Февраль 2019
Работник должен любить автоспорт.
Гонщик Сергей Карякин ищет в команду механика для работы в Екатеринбурге. Среди обязательных требований для соискателей: интерес к автоспорту, умение подготовить гоночную технику к старту, ответственность и возможность выезжать заграницу на срок до трех недель. «Ремонтом газонокосилок и бензопил заниматься не придется», — шутит Карякин в соцсетях.
Гонщик недавно вернулся из Перу, где участвовал в ралли-марафоне «Дакар-2019». Карякин возглавил турнирную таблицу, но попал в аварию на седьмом этапе. На ремонт багги ушло много времени и он потерял свои позиции. На следующих этапах у уральца снова возникли проблемы с транспортом.
Ранее Карякин участвовал в «Дакаре» в зачете квадрациклов и занял первое место в 2017 году. На следующий год он также лидировал, но попал в аварию и сломал руку. Это помешало ему продолжить борьбу за кубок. Гонщик заявил, что продолжит участвовать в гонках и будет бороться за победу в следующем году.
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