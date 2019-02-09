Гонщик Сергей Карякин ищет механика в свою команду 

Гонщик Сергей Карякин ищет в команду механика для работы в Екатеринбурге. Среди обязательных требований для соискателей: интерес к автоспорту , умение подготовить гоночную технику к старту , ответственность и возможность выезжать заграницу на срок до трех недель. « Ремонтом газонокосилок и бензопил заниматься не придется», — шутит Карякин в соцсетях.

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На ремонт багги ушло много времени и он потерял свои позиции. На следующих этапах у уральца снова возникли

Гонщик недавно вернулся из Перугде участвовал в ралли-марафонеДакар-2019». Карякин возглавил турнирную таблицуно попал в аварию на седьмом этапе.