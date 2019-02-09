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Гонщик Сергей Карякин ищет механика в свою команду 

12:53, 09 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Работник должен любить автоспорт. 
Гонщик Сергей Карякин ищет в команду механика для работы в Екатеринбурге. Среди обязательных требований для соискателей: интерес к автоспорту, умение подготовить гоночную технику к старту, ответственность и возможность выезжать заграницу на срок до трех недель. «Ремонтом газонокосилок и бензопил заниматься не придется», — шутит Карякин в соцсетях.

Гонщик недавно вернулся из Перу, где участвовал в ралли-марафоне «Дакар-2019». Карякин возглавил турнирную таблицу, но попал в аварию на седьмом этапе. На ремонт багги ушло много времени и он потерял свои позиции. На следующих этапах у уральца снова возникли проблемы с транспортом.

Ранее Карякин участвовал в «Дакаре» в зачете квадрациклов и занял первое место в 2017 году. На следующий год он также лидировал, но попал в аварию и сломал руку. Это помешало ему продолжить борьбу за кубок. Гонщик заявил, что продолжит участвовать в гонках и будет бороться за победу в следующем году.
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🔥Кому работа мечты? 💥Друзья, мы ищем к себе в команду механика, готового присоединиться к нашему дружному коллективу и вместе идти к новым победам💪 ➡️Ниже небольшой список наших ожиданий от соискателя:👇🏻 ✅Опыт работы с автомобильной техникой ✅Возможность выезда за границу на срок до 3-х недель ✅Интерес к автоспорту ✅Нацеленность на результат и ответственность за свою работу ✅Способность подготовки гоночной техники к спортивным победам ❗️Работа на постоянной основе, круглогодичная в Екатеринбурге. ➡️Будем рассматривать кандидатов только из Екатеринбурга или ближайших городов😉 ➡️Условия обсудим при личной встрече🤝 свои резюме присылайте в личку или оставляйте в комментарии к этому посту ❗️P/S Ремонтом газонокосилок и бензопил заниматься не придётся😎 #snagracing #сергейкарякин #екатеринбург #дакар #шелковыйпуть2018

Публикация от Sergey Karyakin (@snagracing)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, гонка, гонщик, работа, механик, Сергей Карякин
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