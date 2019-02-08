В Свердловской области суд прикрыл сайт за пропаганду насилия

Свердловская прокуратура добилась блокировки сайта, где лежала информация, пропагандирующая насилие. Об этом ЕТВ рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обращался житель Ревды. Проверка показала, что посетить страницу и ознакомиться с содержанием сайта мог каждый, в том числе и дети. Прокуратура направила заявление в суд, попросив признать информацию на сайте незаконной и включить его в Единый реестр запрещенной информации. Суд согласился с надзорным ведомством.