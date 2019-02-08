В «Колизее» навсегда перестали показывать кино
Екатеринбургский кинотеатр «Колизей» закрылся для зрителей. Больше там не будут показывать фильмы в оригинале с русскими субтитрами, устраивать встречи с режиссерами и выставки. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил замдиректора кинотеатра Стас Словиковский.
На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется.
Спустя пару часов Словиковский также добавил, что увольняется. Теперь уже экс-заместитель сказал, что из «Колизея», в котором он проработал 13 лет, ушла старая команда. Он решил, что ему тоже пора.
Также в январе «Колизей» и «Салют» покинул директор Сергей Федяков. В администрации Екатеринбурга сообщили, что управляющий написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначили Федора Кириллова.
Кроме того, в январе «Колизей» снова закрывали на ремонт. До этого, в августе, руководство кинотеатра искало подрядчика, который отремонтирует крышу. За нее победителю аукциона предложили 2,3 миллиона. В марте «Колизей» ждал ремонт фасадов, который закончился неудачно. У кинотеатра возникли претензии к качеству работ: строители только покрасили фасады, оставив при этом провода и старую подсветку. Руководство отказалось платить за ремонт.
В конце лета директор «Колизея» и «Салюта» Сергей Федяков рассказал ЕТВ, каким он видит обновленный кинотеатр. Управляющий заявил, что в фойе здания будет теплый пол, а посетители учреждения сядут за круглые столики с лампой. Это создаст атмосферу ретро-футуризма. Увы, теперь этому точно не суждено сбыться.