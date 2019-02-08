В «Колизее» навсегда перестали показывать кино

Спустя пару часов Словиковский также добавил, что увольняется. Теперь уже экс-заместитель сказал, что из «Колизея», в котором он проработал 13 лет, ушла старая команда. Он решил, что ему тоже пора.

Также в январе «Колизей» и «Салют» покинул директор Сергей Федяков. В администрации Екатеринбурга сообщили, что управляющий написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначили Федора Кириллова.