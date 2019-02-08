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В Екатеринбурге зафиксировали 27 заболевших корью

14:01, 08 Февраль 2019
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Фото: архив ЕТВ
Люди отказываются прививаться. В Академическом микрорайоне 126 квартир не открыли двери медикам.

Заболевших корью в Екатеринбурге стало еще больше. Как рассказал эпидемиолог горздрава Александр Харитонов, с начала января в городе зафиксировали 27 случаев, 20 из них подтверждены. Все эти люди не были привиты. Ранее ЕТВ сообщал, что в уральской столице 23 заболевших корью. Для сравнения: за 2018 год в городе зарегистрировали только пять случаев.


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Одной из причин, которая влияет на распространение кори в Екатеринбурге, — отказ от вакцинации. Так, в Академическом районе, где больше всего заболевших, медикам не открыли двери 126 квартир. В прививочные кабинеты, куда жителей приглашают бесплатно, приходит мало людей. Между тем, прививка — единственный способ уберечься от кори во время контакта с больным человеком.

Завтра, 9 февраля, сотрудники больниц планируют отправиться на Таганский ряд с тем, чтобы привить мигрантов, поскольку первые случаи инфекции в этом году были из Тайланда и Киргизии.

В Екатеринбурге уже начали действовать ограничительные меры. В образовательные учреждения не пускают непривитых от кори школьников и работников. Кроме того, студенты, которые учатся на медиков и педагогов не могут проходить практику, слушать лекции в школах и больницах. Снять ограничительные меры смогут лишь тогда, когда пройдут три недели с последнего зафиксированного случая. А последний был сегодня ночью, 8 февраля.

Подробнее об ограничениях по кори и прививках смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, болезнь, медицина, прививки, корь, Екатеринбург
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