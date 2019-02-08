В Екатеринбурге зафиксировали 27 заболевших корью

Одной из причин, которая влияет на распространение кори в Екатеринбурге, — отказ от вакцинации. Так, в Академическом районе, где больше всего заболевших, медикам не открыли двери 126 квартир. В прививочные кабинеты, куда жителей приглашают бесплатно, приходит мало людей. Между тем, прививка — единственный способ уберечься от кори во время контакта с больным человеком.

Завтра, 9 февраля, сотрудники больниц планируют отправиться на Таганский ряд с тем, чтобы привить мигрантов, поскольку первые случаи инфекции в этом году были из Тайланда и Киргизии.

В Екатеринбурге уже начали действовать ограничительные меры. В образовательные учреждения не пускают непривитых от кори школьников и работников. Кроме того, студенты, которые учатся на медиков и педагогов не могут проходить практику, слушать лекции в школах и больницах. Снять ограничительные меры смогут лишь тогда, когда пройдут три недели с последнего зафиксированного случая. А последний был сегодня ночью, 8 февраля.

Подробнее об ограничениях по кори и прививках смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»: