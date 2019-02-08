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В Екатеринбург впервые доставили пациента на ночном вертолете

10:20, 08 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба свердловского минздрава
Двухлетнего мальчика с признаками отравления приняли в областной больнице.

Ночью Свердловская областная клиническая больница приняла двухлетнего пациента из Серова. Его доставили на вертолете. За всю историю свердловской санитарной авиации не было такого, чтобы больных привозили ночью, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального минздрава. Утром в областной больнице рассказали, что малыш перенес полет хорошо. У него удовлетворительное состояние с положительной динамикой.

Командиру пришлось лететь без ориентиров. Чтобы вертолет смог приземлиться, хозяйственные службы серовской больницы и МЧС обеспечили освещение сами. Световые столбы ставит не стали, вертолет мог их сбить. Кроме мальчика, вчера днем из Серова в екатеринбургскую ГКБ № 40 доставили на вертолете мужчину с ожогами третьей и четвертой степеней.

Летом на международной выставке «Иннопром-2018» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Уральского завода гражданской авиации Вадимом Бадехой. Благодаря этому соглашению на территории Свердловской области будут быстрее развивать авиастроение, в том числе создавать санитарные воздушные суда. Кроме того, региональные производители медтехники смогут обмениваться опытом между собой.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, минздрав, Вертолет, дети, медицина, Екатеринбург
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