Уральский коммунист в прессе США выступил против культа Ельцина
13:07, 08 Февраль 2019
The New York Times поставила Андрея Пирожкова в один ряд с Никитой Михалковым, яростным критиком Ельцин Центра.
Газета The New York Times выпустила материал про Ельцин Центр, где в том числе привела точку зрения депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Народный избранник не считает себя сторонником Бориса Ельцина, но часто посещает Ельцин Центр для различных семинаров и публичных дебатов, пишет издание. «Я против создания культа личности вокруг Ельцина. Но реальная проблема сейчас — это Путин», — именно этими словами Пирожкова заканчивается материал NYT.
Интересно, что депутата гордумы фактически ставят в один ряд с известным российским режиссером Никитой Михалковым — яростным критиком Ельцин Центра. «Он [Михалков] неоднократно требовал, но пока безуспешно, чтобы центр и второй музей Ельцина, строящийся в центре Москвы, были закрыты, чтобы защитить Россию от „яда“ бывшего президента», — написал журналист Эндрю Хиггинс. По его мнению «доносы» Михалкова только помогли поддержать общественный интерес к Ельцин Центру.
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Депутат гордумы от КПРФ Андрей Пирожков известен тем, что неоднократно выражал симпатию единственному генералиссимусу Советского Союза Иосифу Сталину. «Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей», — говорил Андрей Пирожков про «либералов», которые критикуют Сталина. Последний раз 23-летний народный избранник попадал в информационную повестку, предложив урезать власть мэрии Екатеринбурга в МУПах.
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