The New York Times назвала Ельцин Центр «мерцающей святыней»

NYT приводит разные точки зрения на личность Бориса Ельцина, но очевидно, что журналист симпатизирует первому президенту России. Несмотря на это, в тексте присутствует мнение «шумного местного критика» Ильи Белоуса, который считает Ельцина преступником. Есть и слова «критика Кремля» Евгения Ройзмана: «Многие люди на самом деле не знают, что произошло в девяностые. Они просто не понимают, что сделал Ельцин и почему», — говорит экс-мэр Екатеринбурга.

Недавно на британском телеканале ВВС со стендапом о Ельцин Центре выступила дочь бывшего вице-премьера России Ольга Кох. «В Екатеринбурге у них есть Музей Демократии, что прямо через дорогу от Музея Иронии. В Музее Демократии есть много чего, но примечательна Комната Свободы. В ней находятся лишь стул с камерой, которая все время включена. И вы говорите в нее, что для вас значит свобода. И видео проецируется на стену музея. И поэтому, если вас спросят, есть ли в России свобода, то она есть — в маленькой комнатке под пристальным наблюдением камеры», — пошутила стендап-комик.