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The New York Times назвала Ельцин Центр «мерцающей святыней»

12:44, 08 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Журналист издания поговорил с известными екатеринбуржцами о Ельцине и Путине.
Знаменитая американская газета The New York Times выпустила объемный материал о Ельцин Центре. Журналист издания назвал екатеринбургский музей «мерцающей святыней поруганного российского лидера на краю Сибири» и «самой популярной и богато оснащенной опорой альтернативной истории и нестандартного мышления в России».

Материал посвящен не столько Ельцин Центру, сколько эпохе первого президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина на фоне музея. «На первый взгляд, комплекс, расположенный рядом с озером в центре Екатеринбурга, промышленного города, где большую часть своей жизни жил господин Ельцин и где большевики убили царя Николая II и его семью, — это демонстрация того, как Россия изменилась к лучшему при Путине. […] Но, по своей сути, комплекс является скорбным реквиемом по многим вещам, потерянным с тех пор, как господин Ельцин […] передал власть своему избранному преемнику господину Путину», — пишет журналист Эндрю Хиггинс. Он называет Ельцин Центр ярким, современным и высокотехнологичным музеем.
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NYT приводит разные точки зрения на личность Бориса Ельцина, но очевидно, что журналист симпатизирует первому президенту России. Несмотря на это, в тексте присутствует мнение «шумного местного критика» Ильи Белоуса, который считает Ельцина преступником. Есть и слова «критика Кремля» Евгения Ройзмана: «Многие люди на самом деле не знают, что произошло в девяностые. Они просто не понимают, что сделал Ельцин и почему», — говорит экс-мэр Екатеринбурга.

Недавно на британском телеканале ВВС со стендапом о Ельцин Центре выступила дочь бывшего вице-премьера России Ольга Кох. «В Екатеринбурге у них есть Музей Демократии, что прямо через дорогу от Музея Иронии. В Музее Демократии есть много чего, но примечательна Комната Свободы. В ней находятся лишь стул с камерой, которая все время включена. И вы говорите в нее, что для вас значит свобода. И видео проецируется на стену музея. И поэтому, если вас спросят, есть ли в России свобода, то она есть — в маленькой комнатке под пристальным наблюдением камеры», — пошутила стендап-комик.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Ельцин Центр, The New York Times, пресса
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