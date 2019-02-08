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Свердловских водителей предупредили о снежных заносах

12:54, 08 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Зато в регионе потеплеет. 

В Свердловской области 8 февраля пройдет сильный снег из-за которого на дорогах появятся заносы. На уборку региональных трасс выйдут 300 машин. Водителей просят запастись терпением и не идти на обгон спецтехники. Также стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно в диспетчерскую службу по номеру 8-800-200-63-06. После морозной недели в Свердловскую область возвращается теплый циклон. Прогноз погоды на выходные в столице Урала читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, уборка снега, снег, погода, Свердловская область , Екатеринбург
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