Свердловских водителей предупредили о снежных заносах
12:54, 08 Февраль 2019
Зато в регионе потеплеет.
В Свердловской области 8 февраля пройдет сильный снег из-за которого на дорогах появятся заносы. На уборку региональных трасс выйдут 300 машин. Водителей просят запастись терпением и не идти на обгон спецтехники. Также стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно в диспетчерскую службу по номеру 8-800-200-63-06. После морозной недели в Свердловскую область возвращается теплый циклон. Прогноз погоды на выходные в столице Урала читайте здесь.
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