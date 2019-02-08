Свердловская пара сделала лабораторию для производства наркотиков

Пара сообщников из Кировграда попадет в исправительную колонию за изготовление наркотиков на дому. При обыске полицейские нашли у мужчины и женщины 4,1 килограмма запрещенного вещества, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В июне 2017 года мужчина и женщина решили заняться продажей наркотиков. Чтобы осуществить свой план, они нашли человека, у которого купили оборудование, реактивы и прекурсоры [вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества — прим. ЕТВ] наркотиков. Заказ должны были доставить в Екатеринбург. Реактивы и оборудование собирались хранить в съемной квартире в Кировграде.