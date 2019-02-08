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Свердловская пара сделала лабораторию для производства наркотиков

11:03, 08 Февраль 2019
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Фото: flickr
Полицейские нашли у мужчины и женщины 4,1 килограмма запрещенного вещества.

Пара сообщников из Кировграда попадет в исправительную колонию за изготовление наркотиков на дому. При обыске полицейские нашли у мужчины и женщины 4,1 килограмма запрещенного вещества, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В июне 2017 года мужчина и женщина решили заняться продажей наркотиков. Чтобы осуществить свой план, они нашли человека, у которого купили оборудование, реактивы и прекурсоры [вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества — прим. ЕТВ] наркотиков. Заказ должны были доставить в Екатеринбург. Реактивы и оборудование собирались хранить в съемной квартире в Кировграде.

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Подозреваемая была задержана представителями МВД 19 декабря 2017 года неподалеку от приемного покоя местной больницы. В медицинское учреждение она привезла своего подельника в наркотической коме, чтобы врачи его спасли. Около недели чудом выживший гражданин находился в реанимационном отделении под охраной полицейских. При производстве синтетических наркотических веществ в своем подпольном цехе он надышался парами. Вероятно, используемый им противогаз был недостаточно герметичен.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

В декабре 2017 года сообщникам удалось сделать в комнатной лаборатории наркотик, который потом нашли полицейские. Кировградский суд приговорил мужчину к 11 годам строгача, женщину — к 12,5 года колонии. Кроме того, каждому из наркосбытчиков придется заплатить штраф в 450 и 300 тысяч рублей.

Недавно в Екатеринбурге посадили в тюрьму банду из четырех человек, которые варили запрещенку в бане на даче. Все получили шесть лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, колония, наркотики, суд, Свердловская область , Екатеринбург
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