Свердловская пара сделала лабораторию для производства наркотиков
Пара сообщников из Кировграда попадет в исправительную колонию за изготовление наркотиков на дому. При обыске полицейские нашли у мужчины и женщины 4,1 килограмма запрещенного вещества, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В июне 2017 года мужчина и женщина решили заняться продажей наркотиков. Чтобы осуществить свой план, они нашли человека, у которого купили оборудование, реактивы и прекурсоры [вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества — прим. ЕТВ] наркотиков. Заказ должны были доставить в Екатеринбург. Реактивы и оборудование собирались хранить в съемной квартире в Кировграде.
В декабре 2017 года сообщникам удалось сделать в комнатной лаборатории наркотик, который потом нашли полицейские. Кировградский суд приговорил мужчину к 11 годам строгача, женщину — к 12,5 года колонии. Кроме того, каждому из наркосбытчиков придется заплатить штраф в 450 и 300 тысяч рублей.
Недавно в Екатеринбурге посадили в тюрьму банду из четырех человек, которые варили запрещенку в бане на даче. Все получили шесть лет лишения свободы.