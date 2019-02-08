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Строительство «Кольцовского дворика» возобновят в феврале

12:04, 08 Февраль 2019
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Фот: ЕТВ
На работы выделят 500 миллионов рублей из областного бюджета.

Строительство на площадке долгостроя «Кольцовский дворик» возобновится в феврале, заявил вице-губернатор Сергей Бидонько. Жилой комплекс начали возводить в 2013 году, но стройку заморозили на уровне первых этажей. Без квартир остались 400 человек. Люди неоднократно выходили на митинги и устраивали акции протеста. Завершать объект поручили Свердловскому агентству ипотечного кредитования. Части дольщиков предложили заселиться в дом на Рощинской, 44. На обмен согласились 93 человека.

Из свердловского бюджета выделят 500 миллионов рублей, чтобы закончить работы на площадке. Застройщик получит деньги после корректировки бюджета. До этого строительства будут вести на деньги САИЖК и подрядчиков. Единственный дом, который построили дальше первого этажа, обещают сдать в 2020 году, сообщили в департаменте информполитики региона.

Компенсации от нового инвестора также получат дольщики долгостроя в Арамиле. Эксперты приняли решение не заканчивать строительство домов, потому что к ним нельзя подвести коммуникации. Компания «Атомстройкомплекс» будет предлагать жителям квартиры в домах, которые будут сданы в 2019 году.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, дольщики, долгострой, Свердловская область , Екатеринбург
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