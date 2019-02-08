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На Урале бухгалтерша-игроманка спустила прибыль кофейни на казино

11:18, 08 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Из кассы пропало шесть миллионов рублей.
Жительница Каменска-Уральского, работавшая в местной кофейне бухгалтером, похитила у предприятия шесть миллионов рублей. По крайней мере, так считает следствие. Женщине уже предъявили обвинения в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

С апреля 2015 года по октябрь 2018 года бухгалтер периодически переводила деньги кофейни на свой банковский счет. Тратила она их в основном на азартные игры в интернете, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Каменск-Уральский, Екатеринбург
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