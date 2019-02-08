На Урале бухгалтерша-игроманка спустила прибыль кофейни на казино

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С апреля 2015 года по октябрь 2018 года бухгалтер периодически переводила деньги кофейни на свой банковский счет. Тратила она их в основном на азартные игры в интернете , рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.





Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Жительница Каменска-Уральскогоработавшая в местной кофейне бухгалтеромпохитила у предприятия шесть миллионов рублей. По крайней меретак считает следствие. Женщине уже предъявили обвинения в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.