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Карантин по гриппу в екатеринбургских школах могут отменить завтра

14:20, 08 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Роспотребнадзор направил предложение главе города, но он еще не подписал постановление.
Роспотребнадзор предложил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому отменить карантин по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге. Не позднее понедельника дети могут вернуться в школы. Или даже завтра.
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Департамент образования только выполняет распоряжения. На данный момент постановление главы об отмене карантина не поступало. Когда оно придет, тогда мы будем принимать меры.
Екатерина Сибирцева
начальник управления образования

Но пускать в школы непривитых все равно не будут. Когда перестанут действовать ограничения, в администрации пока не говорят.

Во вторник, 6 февраля, на карантин по гриппу закрыли колледж имени Ползунова. В приказе директор учреждения указал, что на каждом факультете (отделении) отсутствуют от 57 до 82% студентов. До этого в конце января мэр Екатеринбурга Александр Высокинский закрыл на карантин все школы города. Тогда же заговорили о том, что нужно закрыть ВУЗы. Позднее власти объявили, что карантин продлится минимум неделю, но он затянулся.

На 1 февраля в уральской столице зафиксировали, что заболевших ОРВИ и гриппом стало втрое меньше, чем за семь дней до этого. За первые три дня текущей недели в Екатеринбурге зарегистрировали девять тысяч заболевших, на прошлой — 22 тысячи человек. Прививку от гриппа ставить уже бессмысленно. Это нужно делать осенью.

Подробнее о карантине по гриппу и ОРВИ смотрите в «Главных новостях Екатеринбурга»:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, карантин , грипп, ОРВИ, дети, школы
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