Карантин по гриппу в екатеринбургских школах могут отменить завтра

Но пускать в школы непривитых все равно не будут. Когда перестанут действовать ограничения, в администрации пока не говорят.

Во вторник, 6 февраля, на карантин по гриппу закрыли колледж имени Ползунова. В приказе директор учреждения указал, что на каждом факультете (отделении) отсутствуют от 57 до 82% студентов. До этого в конце января мэр Екатеринбурга Александр Высокинский закрыл на карантин все школы города. Тогда же заговорили о том, что нужно закрыть ВУЗы. Позднее власти объявили, что карантин продлится минимум неделю, но он затянулся.

На 1 февраля в уральской столице зафиксировали, что заболевших ОРВИ и гриппом стало втрое меньше, чем за семь дней до этого. За первые три дня текущей недели в Екатеринбурге зарегистрировали девять тысяч заболевших, на прошлой — 22 тысячи человек. Прививку от гриппа ставить уже бессмысленно. Это нужно делать осенью.

Подробнее о карантине по гриппу и ОРВИ смотрите в «Главных новостях Екатеринбурга»: