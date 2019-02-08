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Екатеринбургский бизнесмен открыл сезон клеща

17:13, 08 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Владелец сети «Елисей» Александр Оглоблин привез «питомца» из Сочи.

Бизнесмен из Екатеринбурга, владелец сети «Елисей» Александр Оглоблин стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в этом году. Он рассказал, что привез «питомца» из Сочи.

Предприниматель увидел клеща и сразу после отдыха отправился в Свердловский центр эпидемиологии, чтобы «проверить этого товарища“, которого снял со своего живота, на вирусы». Когда Александр Оглоблин приехал к медикам, на улице было -32 градуса Цельсия. ЕТВ предприниматель рассказал, что чувствует себя хорошо, а клещ оказался «чистым и невинным».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, медицина, клещи, предприниматель, бизнесмен, Екатеринбург, Александр Оглоблин
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