Екатеринбургский бизнесмен открыл сезон клеща

Бизнесмен из Екатеринбурга, владелец сети «Елисей» Александр Оглоблин стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в этом году. Он рассказал, что привез «питомца» из Сочи.

Предприниматель увидел клеща и сразу после отдыха отправился в Свердловский центр эпидемиологии, чтобы «проверить этого „товарища“, которого снял со своего живота, на вирусы». Когда Александр Оглоблин приехал к медикам, на улице было -32 градуса Цельсия. ЕТВ предприниматель рассказал, что чувствует себя хорошо, а клещ оказался «чистым и невинным».