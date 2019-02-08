Дело подростков, убивших Диму Рудакова, передали в суд

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Димы Рудакова. Четырем подросткам, насмерть забившим инвалида, грозит до десяти лет лишения свободы по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в Березовский городской суд, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в августе. В Березовском компания подростков жестоко избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Двое из них оказались в СИЗО, третьего так и не заключили под стражу с начала расследования. Но затем адвокаты одного из обвиняемых потребовали, чтобы его освободили из-под стражи. Девочку, которая снимала происходящее на телефон, отправили в спецшколу на полтора года.

