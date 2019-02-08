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Дело подростков, убивших Диму Рудакова, передали в суд

18:11, 08 Февраль 2019
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Фото: страница Дмитрия Рудакова / vk.com
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Димы Рудакова. Четырем подросткам, насмерть забившим инвалида, грозит до десяти лет лишения свободы по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в Березовский городской суд, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в августе. В Березовском компания подростков жестоко избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Двое из них оказались в СИЗО, третьего так и не заключили под стражу с начала расследования. Но затем адвокаты одного из обвиняемых потребовали, чтобы его освободили из-под стражи. Девочку, которая снимала происходящее на телефон, отправили в спецшколу на полтора года.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Березовский, убийство, Дима Рудаков
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