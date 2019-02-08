«Беги, Тимоша»: свердловские приставы нарушили семейную идиллию
10:52, 08 Февраль 2019
Женщина заступилась за своего истязателя, которого пытались доставить в суд.
Житель Каменска-Уральского не пришел на судебное заседание, где его должны были судить за истязания женщины. Приставы пришли в дом на улице Победы, чтобы найти домашнего тирана, но встретили там его сожительницу. Женщина проходила по делу как потерпевшая, но не разрывала отношения и продолжала выгораживала жестокого мужчину. О семейном насилии узнали, только когда она обратилась в больницу.
Во время разговора с женщиной приставы заметили разыскиваемого мужчину. Когда он понял, что за ним пришли, то попытался убежать. Во время погони жертва поддерживала его криками: «Беги, Тимоша, беги без оглядки!», сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Мужчину догнали и передали сотрудникам полиции.
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