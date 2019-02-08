«Беги, Тимоша»: свердловские приставы нарушили семейную идиллию

Житель Каменска-Уральского не пришел на судебное заседание, где его должны были судить за истязания женщины. Приставы пришли в дом на улице Победы, чтобы найти домашнего тирана, но встретили там его сожительницу. Женщина проходила по делу как потерпевшая, но не разрывала отношения и продолжала выгораживала жестокого мужчину. О семейном насилии узнали, только когда она обратилась в больницу.

Во время разговора с женщиной приставы заметили разыскиваемого мужчину. Когда он понял, что за ним пришли, то попытался убежать. Во время погони жертва поддерживала его криками: «Беги, Тимоша, беги без оглядки!», сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Мужчину догнали и передали сотрудникам полиции.