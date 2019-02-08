Английская служба новостей ODN показала замерзший аэропорт Кольцово
Новостной канал Великобритании ODN выпустил видеоролик о суровых морозах в Сибири. Он сопровождается словами: «Сибирь привыкла к морозам, но температура на этой неделе оказалась экстремальной даже для выносливых людей». В сюжет попала воздушная гавань Кольцово с подписью: «В екатеринбургском аэропорту приходится „размораживать“ (отогревать) самолеты, несмотря на то, что некоторые рейсы отменили».
Кроме Екатеринбурга ODN показал флешмоб #dubakchallenge, к которому на этой неделе присоединились россияне. Каждый из них брал емкость с кипятком и выплескивал его на морозе. Вода тут же превращалась в лед, а участники флешмоба делали красивые снимки.
Теперь холода начали отпускать Средний Урал. На выходных будет снежно и ветрено. Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Также о Екатеринбурге написала газета The New York Times. Журналист американского СМИ сделал объемную статью про Ельцин Центр, в которой назвал ее «мерцающей святыней поруганного российского лидера на краю Сибири» и «самой популярной и богато оснащенной опорой альтернативной истории и нестандартного мышления в России». Еще в материале The New York Times засветился поклонник Сталина и депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков.