Английская служба новостей ODN показала замерзший аэропорт Кольцово

Кроме Екатеринбурга ODN показал флешмоб #dubakchallenge, к которому на этой неделе присоединились россияне. Каждый из них брал емкость с кипятком и выплескивал его на морозе. Вода тут же превращалась в лед, а участники флешмоба делали красивые снимки.

Теперь холода начали отпускать Средний Урал. На выходных будет снежно и ветрено. Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Также о Екатеринбурге написала газета The New York Times. Журналист американского СМИ сделал объемную статью про Ельцин Центр, в которой назвал ее «мерцающей святыней поруганного российского лидера на краю Сибири» и «самой популярной и богато оснащенной опорой альтернативной истории и нестандартного мышления в России». Еще в материале The New York Times засветился поклонник Сталина и депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков.