За год жилье в Свердловской области подорожало на 1,5%

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Отрицательную динамику в ценах на жилье отметили только в двух регионах , и это соседи Свердловской области. В Челябинской « квадрат» подешевел на 0,8% ( средняя стоимость — 28621 рубль), а в Тюменской — на 3,3% ( до 48715 рублей). Самую высокую положительную динамику показала , предсказуемо , Москва — средний « квадрат» в столице подорожал на 5%.





Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге приближается к отметке в 70 тысяч рублей. В 2018 году эксперты называли цифру в 67,5 тысячи.

За 2018 год средняя цена на жилье в Свердловской области повысилась на 1,5% и составила 38258 рублей за квадратный метр. Эта стоимость составляет 19% от ценника Москвыподсчитали аналитикиАвито.Недвижимость».