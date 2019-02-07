За год жилье в Свердловской области подорожало на 1,5%
13:42, 07 Февраль 2019
Соседние регионы показали отрицательную динамику в повышении цен на недвижимость.
За 2018 год средняя цена на жилье в Свердловской области повысилась на 1,5% и составила 38258 рублей за квадратный метр. Эта стоимость составляет 19% от ценника Москвы, подсчитали аналитики «Авито.Недвижимость».
Отрицательную динамику в ценах на жилье отметили только в двух регионах, и это соседи Свердловской области. В Челябинской «квадрат» подешевел на 0,8% (средняя стоимость — 28621 рубль), а в Тюменской — на 3,3% (до 48715 рублей). Самую высокую положительную динамику показала, предсказуемо, Москва — средний «квадрат» в столице подорожал на 5%.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге приближается к отметке в 70 тысяч рублей. В 2018 году эксперты называли цифру в 67,5 тысячи.
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