Вслед за «Единой Россией» на Дерягину ополчился вице-губернатор

Вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал идею депутата гордумы Елены Дерягиной об отмене бесплатного школьного питания в начальных классах. Она предложила перераспределить субсидию в пользу нуждающихся , потому что большое количество продуктов оказывается в отходах. Бидонько назвал такую инициативу странной.





«Думаю, у уважаемых депутатов Екатеринбургской городской думы есть немало более насущных вопросов для обсуждения , чем вопрос экономии средств областного бюджета», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.





По словам Бидонько , сейчас из бюджета Свердловской области ежегодно выделяют три миллиарда рублей на бесплатное питание школьников начальных классах. Но экономить на детях региональное правительство не планирует. Бидонько выразил уверенность в том , что инициативу Дерягиной не будут рассматривать ни парламентарии , ни единороссы.



