Вслед за «Единой Россией» на Дерягину ополчился вице-губернатор
15:24, 07 Февраль 2019
Сергей Бидонько предложил депутатам заняться насущными вопросами.
Вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал идею депутата гордумы Елены Дерягиной об отмене бесплатного школьного питания в начальных классах. Она предложила перераспределить субсидию в пользу нуждающихся, потому что большое количество продуктов оказывается в отходах. Бидонько назвал такую инициативу странной.
«Думаю, у уважаемых депутатов Екатеринбургской городской думы есть немало более насущных вопросов для обсуждения, чем вопрос экономии средств областного бюджета», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.
По словам Бидонько, сейчас из бюджета Свердловской области ежегодно выделяют три миллиарда рублей на бесплатное питание школьников начальных классах. Но экономить на детях региональное правительство не планирует. Бидонько выразил уверенность в том, что инициативу Дерягиной не будут рассматривать ни парламентарии, ни единороссы.
«Мы продолжим работу по совершенствованию самой системы школьного и дошкольного питания — начиная от создания наилучших условий для приготовления пищи, заканчивая расширением ассортимента за счет свежей уральской продукции», — заключил Бидонько.
Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Идею перераспределить субсидии на школьное питание младшеклассников депутат озвучила на заседании комиссии гордумы. Сразу после этого депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Власов заявил, что для этого нет никаких оснований, поэтому перестановок ждать не стоит. А бесплатное питание — это повод для гордости. Депутат подробно рассказала о своей позиции в эфире ЕТВ.
Фото: ЕТВ
Новое и интересное
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.