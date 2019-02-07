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Вслед за «Единой Россией» на Дерягину ополчился вице-губернатор

15:24, 07 Февраль 2019
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Фото: Сергей Бидонько в Instagram
Сергей Бидонько предложил депутатам заняться насущными вопросами. 
Вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал идею депутата гордумы Елены Дерягиной об отмене бесплатного школьного питания в начальных классах. Она предложила перераспределить субсидию в пользу нуждающихся, потому что большое количество продуктов оказывается в отходах. Бидонько назвал такую инициативу странной.

«Думаю, у уважаемых депутатов Екатеринбургской городской думы есть немало более насущных вопросов для обсуждения, чем вопрос экономии средств областного бюджета», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.

По словам Бидонько, сейчас из бюджета Свердловской области ежегодно выделяют три миллиарда рублей на бесплатное питание школьников начальных классах. Но экономить на детях региональное правительство не планирует. Бидонько выразил уверенность в том, что инициативу Дерягиной не будут рассматривать ни парламентарии, ни единороссы.

«Мы продолжим работу по совершенствованию самой системы школьного и дошкольного питания — начиная от создания наилучших условий для приготовления пищи, заканчивая расширением ассортимента за счет свежей уральской продукции», — заключил Бидонько.
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Было странно услышать инициативу об отмене бесплатного школьного питания для учащихся 1 – 4 классов. Думаю, у уважаемых депутатов Екатеринбургской городской думы есть немало более насущных вопросов для обсуждения, чем вопрос экономии средств областного бюджета. Ежегодно на горячие обеды в школах мы выделяем около 3 миллиардов рублей и позиция губернатора заключается в том, что, конечно, на детях никогда мы экономить не будем. Уверен, кстати, что и наши парламентарии, прежде всего, коллеги-единороссы никогда подобные инициативы даже не возьмутся рассматривать. Согласиться можно только с тем, что нам можно и нужно думать о возможностях для расширения адресной помощи родителям, которые в этом действительно нуждаются. И, безусловно, мы продолжим работу по совершенствованию самой системы школьного и дошкольного питания – начиная от создания наилучших условий для приготовления пищи, заканчивая расширением ассортимента за счет свежей уральской продукции.

Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

Идею перераспределить субсидии на школьное питание младшеклассников депутат озвучила на заседании комиссии гордумы. Сразу после этого депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Власов заявил, что для этого нет никаких оснований, поэтому перестановок ждать не стоит. А бесплатное питание — это повод для гордости. Депутат подробно рассказала о своей позиции в эфире ЕТВ.
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Фото: ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, депутаты, Свердловская область , школьное питание, школьники, Сергей Бидонько
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