В Екатеринбурге появилась «горячая линия» по вопросам ЖКХ
11:20, 07 Февраль 2019
На коммунальные аварии можно пожаловаться в прокуратуру.
Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» по коммунальным авариям. Чтобы сообщить о том, что у вас нет воды или отопления, можно позвонить по номеру: 229-59-24.
Когда будете звонить, говорите дату, когда прекратилась подача коммунальных услуг, называйте управляющую компанию, которая отвечает за ваш дом, адрес проживания и свой телефон, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Во вторник, 5 февраля, в уральской столице также заработала «горячая линия» по зачислению детей в первые классы. Портал госуслуг не выдержал нагрузки и рухнул под напором родителей.
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