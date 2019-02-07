В Екатеринбурге появилась «горячая линия» по вопросам ЖКХ

Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» по коммунальным авариям. Чтобы сообщить о том, что у вас нет воды или отопления, можно позвонить по номеру: 229-59-24.

Когда будете звонить, говорите дату, когда прекратилась подача коммунальных услуг, называйте управляющую компанию, которая отвечает за ваш дом, адрес проживания и свой телефон, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Во вторник, 5 февраля, в уральской столице также заработала «горячая линия» по зачислению детей в первые классы. Портал госуслуг не выдержал нагрузки и рухнул под напором родителей.