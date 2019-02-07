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В Екатеринбурге появилась «горячая линия» по вопросам ЖКХ

11:20, 07 Февраль 2019
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Фото: pixabay
На коммунальные аварии можно пожаловаться в прокуратуру.

Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» по коммунальным авариям. Чтобы сообщить о том, что у вас нет воды или отопления, можно позвонить по номеру: 229-59-24.

Когда будете звонить, говорите дату, когда прекратилась подача коммунальных услуг, называйте управляющую компанию, которая отвечает за ваш дом, адрес проживания и свой телефон, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Во вторник, 5 февраля, в уральской столице также заработала «горячая линия» по зачислению детей в первые классы. Портал госуслуг не выдержал нагрузки и рухнул под напором родителей.

Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, коммунальные услуги, ЖКХ, горячая линия, Свердловская область , Екатеринбург
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