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Свердловских полицейских наказали за вмешательство в жизнь украинца

10:33, 07 Февраль 2019
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Фото: pixabay
У мужчины незаконно отняли разрешение на жительство.

Свердловских полицейских наказали на вмешательство в личную жизнь украинца. Мужчина приехал в регион в конце 2014 года и ему было предоставлено убежище. Через два года он запросил в МВД разрешение на временное проживание в области. В заявлении мужчина указал свой адрес в Реже, где был зарегистрирован до весны. Все прошло хорошо и он получил разрешение на 2020 года, сообщили в пресс-службе областного суда.

Потом сотрудники полиции выяснили, что мужчина никогда не жил по указанному адресу, а владелец дома фиктивно поставила его на учет. Разрешение на проживание в 2018 году аннулировали. Украинец обратился с иском в суд. Оказалось, что полицейские не учли, что мужчина женат на гражданке России. В 2017 году супруги купили дом, но просто не жили в нем постоянно. Суд решил, что необходимости аннулировать разрешение на проживание не было. Полицию обвинили в чрезмерном вмешательстве в семейную жизнь.


Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, транспорт, МВД, полиция, Украина, Свердловская область , Екатеринбург
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