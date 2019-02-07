Свердловских полицейских наказали за вмешательство в жизнь украинца

Свердловских полицейских наказали на вмешательство в личную жизнь украинца. Мужчина приехал в регион в конце 2014 года и ему было предоставлено убежище. Через два года он запросил в МВД разрешение на временное проживание в области. В заявлении мужчина указал свой адрес в Реже, где был зарегистрирован до весны. Все прошло хорошо и он получил разрешение на 2020 года, сообщили в пресс-службе областного суда.

Потом сотрудники полиции выяснили, что мужчина никогда не жил по указанному адресу, а владелец дома фиктивно поставила его на учет. Разрешение на проживание в 2018 году аннулировали. Украинец обратился с иском в суд. Оказалось, что полицейские не учли, что мужчина женат на гражданке России. В 2017 году супруги купили дом, но просто не жили в нем постоянно. Суд решил, что необходимости аннулировать разрешение на проживание не было. Полицию обвинили в чрезмерном вмешательстве в семейную жизнь.