Свердловские полицейские спасли замерзающего посреди трассы водителя

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Отыскать несчастного и уже порядком продрогшего водителя удалось сразу. Выяснилось , что по пути из Екатеринбурга в Валериановск у машины потек антифриз , из-за чего понадобилась буксировка. Но попытки попросить помощи у проезжавших мимо автомобилистов успехом не увенчались.









Во время сильных морозов4 февралякачканарский капитан полиции Михаил Турицын отправился в Нижнюю Туру. По пути его остановил мужчина и рассказалчто на 231 километре Серовского тракта замерзает водитель заглохшейГазели». На выручку автомобилисту сразу же отправился дежурный наряд ДПС — лейтенанты Никита Зубарев и Рустам Хамитов. Позже к ним присоединился и Турицын.