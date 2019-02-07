Свердловские полицейские спасли замерзающего посреди трассы водителя
12:12, 07 Февраль 2019
«Газель» заглохла под Нижней Турой из-за утечки антифриза.
Во время сильных морозов, 4 февраля, качканарский капитан полиции Михаил Турицын отправился в Нижнюю Туру. По пути его остановил мужчина и рассказал, что на 231 километре Серовского тракта замерзает водитель заглохшей «Газели». На выручку автомобилисту сразу же отправился дежурный наряд ДПС — лейтенанты Никита Зубарев и Рустам Хамитов. Позже к ним присоединился и Турицын.
Отыскать несчастного и уже порядком продрогшего водителя удалось сразу. Выяснилось, что по пути из Екатеринбурга в Валериановск у машины потек антифриз, из-за чего понадобилась буксировка. Но попытки попросить помощи у проезжавших мимо автомобилистов успехом не увенчались.
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Сотрудники ГИБДД оказали содействие в отбуксировке замершей «Газели» с помощью спецавтотранспорта. Все это время, инспектора были внимательны и вежливы к водителю. Они пригласили порядком замерзшего к тому моменту мужчину в салон своего служебного автомобиля, дав возможность согреться.
Позже автомобилист написал в ГУ МВД слова благодарности к дорожным полицейским, не оставившим его в беде.
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