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«СОВА» оказалась втянута в семейный конфликт уральских бизнесменов

14:17, 07 Февраль 2019
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Фото: скрин из видео, предоставленного службой спасения «СОВА»
Владелец завода «ЭМА» Андрей Калинин спровоцировать драку с ЧОПовцами.
Конфликт между владельцем ТЦ «ЭМА» Андреем Калитиным и его бывшей женой Ольгой Росихиной из-за прав на помещения внезапно прирос еще одной стороной. Накануне, 6 февраля, на место приехали сотрудники службы спасения «СОВА», которых вызвали из-за драки между неустановленными лицами.

Во время разбирательств Андрей Калитин начал угрожать ЧОПовцам электрошокером и арматурой и вести себя крайне агрессивно, поэтому бойцам «СОВЫ» пришлось применить силу. Кадры с этим моментом разлетелись по местным и федеральным СМИ с формулировкой «ЧОПовцы толпой избивают директора завода ЭМА“ в Екатеринбурге». Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нападения ЧОПовцев на Калитина, сообщили в пресс-группе екатеринбургского УМД.

О том, что на самом деле Калитин серьезно угрожал и даже отдавал приказ о применении электрошокера, ЕТВ рассказали в «СОВЕ». Также в распоряжении редакции оказалось дополнительное видео с места происшествия.
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Видео предоставлено службой спасения «СОВА»

«6 февраля группа оперативного реагирования прибыла по сигналу тревоги на охраняемый объект по адресу ВИЗ Бульвар, 13. Причиной вызова послужил конфликт, устроенный неустановленной группой лиц. Действия сотрудников ЧОП «СОВА» были направлены на пресечение противоправных действий на объекте.

В настоящее время в ситуации разбирается правоохранительные органы, которым охранное предприятие «СОВА» оказывает полное содействие, а также проводится внутреннее расследование.

Отметим, что речь не идет о «немотивированной агрессии», как это подается в смонтированном видео, распространяемом в СМИ. При монтаже в нем вырезан фрагмент начала конфликта, на котором видно нападение на сотрудников ЧОП «СОВА» с электрошокером и металлической арматурой. В ближайшее время мы надеемся получить полную версию записи, которую передадим СМИ.

Опираясь на полную запись конфликта, можно утверждать, что речь идет об отражении вооруженного нападения на наших сотрудников. Однако подчеркиваем: правомерность действий будет тщательно проверена», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «СОВЫ».

Существует еще одна видеозапись «немотивированной агрессии», которое распространяет дочь Андрея Калетина Екатерина Буткевич.

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Видео, предоставленное дочерью Андрея Калетина

Конфликт, из-за которого «СОВА» приехала в ТЦ «ЭМА», — это тяжба между двумя бывшими супругами, Андреем Калитиным и Ольгой Расохиной. Последней принадлежат помещения на третьем и четвертом этажах ТЦ. Арендаторы, магазины которых находятся на этих площадях, уже пострадали от действий Калитина. В середине января его подчиненные перекрыли вход на третий и четвертый этажи, фактически заблокировав работу магазинов. Никакой альтернативы арендаторам не предложили. Подробности смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:
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Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ЧОП, СОВА, конфликт
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