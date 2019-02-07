«СОВА» оказалась втянута в семейный конфликт уральских бизнесменов

«

,

,

«





Во время разбирательств Андрей Калитин начал угрожать ЧОПовцам электрошокером и арматурой и вести себя крайне агрессивно , поэтому бойцам « СОВЫ» пришлось применить силу. Кадры с этим моментом разлетелись по местным и федеральным СМИ с формулировкой « ЧОПовцы толпой избивают директора завода „ ЭМА“ в Екатеринбурге». Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нападения ЧОПовцев на Калитина , сообщили в пресс-группе екатеринбургского УМД.





О том , что на самом деле Калитин серьезно угрожал и даже отдавал приказ о применении электрошокера , ЕТВ рассказали в « СОВЕ». Также в распоряжении редакции оказалось дополнительное видео с места происшествия.

Конфликт между владельцем ТЦЭМА» Андреем Калитиным и его бывшей женой Ольгой Росихиной из-за прав на помещения внезапно прирос еще одной стороной. Накануне6 февраляна место приехали сотрудники службы спасенияСОВА», которых вызвали из-за драки между неустановленными лицами.