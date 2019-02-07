«СОВА» оказалась втянута в семейный конфликт уральских бизнесменов
Видео предоставлено службой спасения «СОВА»
«6 февраля группа оперативного реагирования прибыла по сигналу тревоги на охраняемый объект по адресу ВИЗ Бульвар, 13. Причиной вызова послужил конфликт, устроенный неустановленной группой лиц. Действия сотрудников ЧОП «СОВА» были направлены на пресечение противоправных действий на объекте.
В настоящее время в ситуации разбирается правоохранительные органы, которым охранное предприятие «СОВА» оказывает полное содействие, а также проводится внутреннее расследование.
Отметим, что речь не идет о «немотивированной агрессии», как это подается в смонтированном видео, распространяемом в СМИ. При монтаже в нем вырезан фрагмент начала конфликта, на котором видно нападение на сотрудников ЧОП «СОВА» с электрошокером и металлической арматурой. В ближайшее время мы надеемся получить полную версию записи, которую передадим СМИ.
Опираясь на полную запись конфликта, можно утверждать, что речь идет об отражении вооруженного нападения на наших сотрудников. Однако подчеркиваем: правомерность действий будет тщательно проверена», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «СОВЫ».
Существует еще одна видеозапись «немотивированной агрессии», которое распространяет дочь Андрея Калетина Екатерина Буткевич.
Видео, предоставленное дочерью Андрея Калетина
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»