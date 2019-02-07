Скандальная «Золушка» проиграла последние школы «Кейтеринбургу»





Компания « Кейтеринбург» кормит ГУ МВД Свердловской области , РОСАТОМ , РУСАЛ , ТМК, « Уралкалий». Также в 2009 году она выиграла тендер на обеспечение едой 11 тысяч полицейских во время саммита ШОС , проходившего тогда в Екатеринбурге. Несмотря на то , что « Кейтеринбург» начинал в уральской столицей , его клиентами становились и становятся предприятия по всей России.



