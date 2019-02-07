Скандальная «Золушка» проиграла последние школы «Кейтеринбургу»
18:32, 07 Февраль 2019
У екатеринбургского МУПа больше не осталось заказов.
Оператор питания «Золушка» проиграла контракты по последним остававшимся в ее ведении шести школам Екатеринбурга. Отныне кормить учеников в школах № 140, № 65,№ 10, № 70, № 173, № 175 будет известная в России компания «Кейтеринбург», пишет ЕАН.
МУП «Золушка» пережил череду прокурорских проверок и множество скандалов, связанных с отравлениями учащихся. Прошлым летом предприятие уличили в завышении закупочных цен, а также приобретении фальсифицированных продуктов и нарушении санитарных норм. В конце января 2019 года Роспотребнадзор потребовал закрыть «Золушку». Слушания по этому делу намечены на 14 февраля.
Компания «Кейтеринбург» кормит ГУ МВД Свердловской области, РОСАТОМ, РУСАЛ, ТМК, «Уралкалий». Также в 2009 году она выиграла тендер на обеспечение едой 11 тысяч полицейских во время саммита ШОС, проходившего тогда в Екатеринбурге. Несмотря на то, что «Кейтеринбург» начинал в уральской столицей, его клиентами становились и становятся предприятия по всей России.
Компания занимается и организацией детского питания — в ее ведении находятся школы, детские сады. В 2017 году о сотрудничестве в сфере здорового питания с «Кейтеринбургом» объявлял биатлонист Антон Шипулин.
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