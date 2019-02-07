Полпред Цуканов призвал оправдать «Рифей» в глазах тагильчан
Полпред Николай Цуканов провел совещание по экологии Нижнего Тагила. Самой острой проблемой города он назвал обращение с ТКО. Компания «Рифей» установила самый высокий в УрФО тариф на вывоз мусора, поэтому полпред призвал городские власти объяснить все жителям.
«Обо всем надо рассказывать людям: почему, по какой причине тариф вырос, как изменится экологическая обстановка, как будут дальше обращаться с ТКО, то есть люди должны знать, за что они платят деньги», — цитирует Цуканова ТАСС.
В тариф мусорного оператора «Рифей» заложена инвестиционная составляющая, которая занимает почти 50% от общей суммы. На эти деньги через четыре года должны построить мусоросортировочный комплекс с мощностью 185 тысяч тонн.
На совещании также рассказали, что к 2024 году объем вредных выбросов от предприятий в городе должен сократиться на 18,5%. На эти цели потратят 2,4 миллиарда рублей. В Нижнем Тагиле также построят системы водоснабжения Черноисточинского водохранилища. Сейчас идут конкурсные процедуры для заключения концессии, сообщили в департаменте информполитики региона.
«Нижний Тагил далек от того стереотипа, который сложился за пределами города… У города есть будущее, необходимо только правильно расставить приоритеты», — сказал Николай Цуканов.
Видео: ЕТВ