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Полпред Цуканов призвал оправдать «Рифей» в глазах тагильчан

17:17, 07 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Городские власти должны объяснить, почему компания установила самый высокий тариф.

Полпред Николай Цуканов провел совещание по экологии Нижнего Тагила. Самой острой проблемой города он назвал обращение с ТКО. Компания «Рифей» установила самый высокий в УрФО тариф на вывоз мусора, поэтому полпред призвал городские власти объяснить все жителям.

«Обо всем надо рассказывать людям: почему, по какой причине тариф вырос, как изменится экологическая обстановка, как будут дальше обращаться с ТКО, то есть люди должны знать, за что они платят деньги», — цитирует Цуканова ТАСС.

В тариф мусорного оператора «Рифей» заложена инвестиционная составляющая, которая занимает почти 50% от общей суммы. На эти деньги через четыре года должны построить мусоросортировочный комплекс с мощностью 185 тысяч тонн.

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На совещании также рассказали, что к 2024 году объем вредных выбросов от предприятий в городе должен сократиться на 18,5%. На эти цели потратят 2,4 миллиарда рублей. В Нижнем Тагиле также построят системы водоснабжения Черноисточинского водохранилища. Сейчас идут конкурсные процедуры для заключения концессии, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Нижний Тагил далек от того стереотипа, который сложился за пределами города… У города есть будущее, необходимо только правильно расставить приоритеты», — сказал Николай Цуканов.

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Видео: ЕТВ

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Авторы:
Мария Войнакова
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