Осужденного пожизненно Алексея Фалькина обвинили в 3 изнасилованиях
12:37, 07 Февраль 2019
Убийца Ирины Вахрушевой надругался над 10-летней девочкой в парке на Уралмаше.
Следователи передали в суд материалы по еще трем изнасилованиям, которые инкриминируются Алексею Фалькину. Экс-МЧСник уже отбывает пожизненное за серию изнасилований и убийство одной из жертв — молодой мамы Ирины Вахрушевой.
Фалькина обвинили в изнасилованиях на территории одного из парков Орджоникидзевского района (следователи не указывают, какого конкретно, но обвиняемый жил на Уралмаше). В 2006 году мужчина напал на 10-летнюю девочку и 18-летнюю девушку, а в 2012 — 66-летнюю женщину, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского следкома.
Сразу после преступлений найти подозреваемого не удалось, но когда Фалькин попался после убийства Ирины Вахрушевой, следствие установило, что он мог совершить изнасилования.
Сейчас Алексей Фалькин отбывает пожизненное наказание за серию изнасилований и убийство молодой мамы в Верхней Пышме. На Ирину Вахрушеву он напал 15 апреля 2017 года, когда девушка шла к подруге. Во время следствия правоохранители нашли еще шесть жертв экс-МЧСника.
ЕТВ вместе с психологами и юристами выяснял, почему Алексей Фалькин шел на такие жестокие преступления и как их пропустили органы профилактики.
Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».