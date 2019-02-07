Осужденного пожизненно Алексея Фалькина обвинили в 3 изнасилованиях

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Фалькина обвинили в изнасилованиях на территории одного из парков Орджоникидзевского района ( следователи не указывают , какого конкретно , но обвиняемый жил на Уралмаше). В 2006 году мужчина напал на 10-летнюю девочку и 18-летнюю девушку , а в 2012 — 66-летнюю женщину , рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского следкома.





Сразу после преступлений найти подозреваемого не удалось , но когда Фалькин попался после убийства Ирины Вахрушевой , следствие установило , что он мог совершить изнасилования.





, когда девушка шла к подруге. Во время следствия правоохранители нашли еще шесть жертв экс-МЧСника. Сейчас Алексей Фалькин отбывает пожизненное наказание за серию изнасилований и убийство молодой мамы в Верхней Пышме. На Ирину Вахрушеву он напал 15 апреля 2017 годакогда девушка шла к подруге. Во время следствия правоохранители нашли еще шесть жертв экс-МЧСника.





ЕТВ вместе с психологами и юристами выяснял , почему Алексей Фалькин шел на такие жестокие преступления и как их пропустили органы профилактики.

Следователи передали в суд материалы по еще трем изнасилованиямкоторые инкриминируются Алексею Фалькину. Экс-МЧСник уже отбывает пожизненное за серию изнасилований и убийство одной из жертв — молодой мамы Ирины Вахрушевой.