На трассе Екатеринбург-Тюмень отменят опасный разворот. Он находится на 14 километре трассы, рядом с бывшим постом ГИБДД. Место для разворота не соответствует нормативам из-за недостаточного радиуса для разворота автобусов и грузовиков. Также там отсутствуют полосы для торможения и разгона. В последний раз ДТП на участке произошло утром, 7 февраля. Водитель ГАЗели во время разворота столкнулся с Chevrolet Cruze. Обошлось без пострадавшх, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора»

После изменений на участке ближайший разворот в сторону Тюмени будет возможен через улицу 40-летия Комсомола и развязку. Разворот ликвидируют после установки барьерного ограждения на проезжей части. Работы проведут в начале марта.