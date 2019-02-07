На трассе Екатеринбург-Тюмень отменят опасный разворот
13:39, 07 Февраль 2019
Выяснилось, что радиуса недостаточно для маневров автобусов и грузовиков.
На трассе Екатеринбург-Тюмень отменят опасный разворот. Он находится на 14 километре трассы, рядом с бывшим постом ГИБДД. Место для разворота не соответствует нормативам из-за недостаточного радиуса для разворота автобусов и грузовиков. Также там отсутствуют полосы для торможения и разгона. В последний раз ДТП на участке произошло утром, 7 февраля. Водитель ГАЗели во время разворота столкнулся с Chevrolet Cruze. Обошлось без пострадавшх, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора»
После изменений на участке ближайший разворот в сторону Тюмени будет возможен через улицу 40-летия Комсомола и развязку. Разворот ликвидируют после установки барьерного ограждения на проезжей части. Работы проведут в начале марта.
Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Фото: «Уралуправтодор»
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».