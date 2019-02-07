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На трассе Екатеринбург-Тюмень отменят опасный разворот

13:39, 07 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Выяснилось, что радиуса недостаточно для маневров автобусов и грузовиков. 

На трассе Екатеринбург-Тюмень отменят опасный разворот. Он находится на 14 километре трассы, рядом с бывшим постом ГИБДД. Место для разворота не соответствует нормативам из-за недостаточного радиуса для разворота автобусов и грузовиков. Также там отсутствуют полосы для торможения и разгона. В последний раз ДТП на участке произошло утром, 7 февраля. Водитель ГАЗели во время разворота столкнулся с Chevrolet Cruze. Обошлось без пострадавшх, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора»

После изменений на участке ближайший разворот в сторону Тюмени будет возможен через улицу 40-летия Комсомола и развязку. Разворот ликвидируют после установки барьерного ограждения на проезжей части. Работы проведут в начале марта.

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Фото: «Уралуправтодор»

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, разворот, дорога, Уралуправтодор, Тюмень, Тюменский тракт, Екатеринбург - Тюмень, Екатеринбург
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