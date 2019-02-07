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Из-за поломки подстанции 700 свердловчан остались без электричества

11:44, 07 Февраль 2019
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Фото: pixabay
В Заречном работают аварийные бригады.

Из-за отклонений в работе подстанции «Гагарская» без света остались 700 жителей Заречного округа. Энергетики отключили оборудование и начали перераспределять нагрузку. На месте работают несколько аварийных бригад «Свердловэнерго». На территории уже запустили четыре дизель-генератора. Началось поэтапное восстановление электричества у потребителей.

Электрики создали комиссию, которая выясняет причины отклонений в работе сети, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». Пока что света нет в деревнях Курманка, Боярка, Гагарка и в пригороде Заречного.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, подстанция, электричество, Свердловская область
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