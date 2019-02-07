Екатеринбург и Симферополь в 2019 году свяжет прямой поезд

В декабре Екатеринбург и Симферополь свяжет прямой поезд. Планируется, что между городами будут курсировать составы с двухэтажными вагонами, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета по туризму Крыма Алексея Черняка. «Можно рассчитывать и на туристический взаимообмен, не говоря уже о бизнес-визитах на Средний Урал», — сообщил он. Алексей Черняк также считает, что жителям полуострова будет интересно посмотреть на зиму в Екатеринбурге.

Свердловская область вошла в топ-25 регионов туризма по итогам 2018 года. Регион за прошедший год посетили 1,3 миллиона человек. Первые три места достались Москве (23,5 миллиона человек), Краснодарскому краю (17 миллионов) и Подмосковью (15 миллионов туристов). Самые высокие темпы роста туризма показали Ленинградская область и Крым. По сравнению с 2017 годом доля приезжих на отдых увеличилась на 50% в Ленинградской области и на 28% в Крыму.



