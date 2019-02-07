«Для тех, кто ест суп»: депутат Дерягина настаивает на платном питании

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ЕТВ пояснила свою позицию по отмене бесплатного школьного питания в начальных классах. Она рассказала

что программа по субсидированию была принята еще в 90-е годы и была необходима из-за дефицита продуктов и задержек зарплат. Сейчас на эти цели выделяют около миллиарда рублей в год из федерального бюджета. Эту сумму она отнимать у детей не хочет

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хоть и сравнила со стоимостью строительства школы), но предлагает направить ее на двухразовое питание тех

кто в этом нуждается: детям из многодетных семей и детям-инвалидам.