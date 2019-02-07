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«Для тех, кто ест суп»: депутат Дерягина настаивает на платном питании

08:00, 07 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Субсидии предложили перераспределить в пользу нуждающихся.
Депутат гордумы Елена Дерягина в эфире «Суммы мнений» на ЕТВ пояснила свою позицию по отмене бесплатного школьного питания в начальных классах. Она рассказала, что программа по субсидированию была принята еще в 90-е годы и была необходима из-за дефицита продуктов и задержек зарплат. Сейчас на эти цели выделяют около миллиарда рублей в год из федерального бюджета. Эту сумму она отнимать у детей не хочет (хоть и сравнила со стоимостью строительства школы), но предлагает направить ее на двухразовое питание тех, кто в этом нуждается: детям из многодетных семей и детям-инвалидам.
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Елена Дерягина
депутат екатеринбургской думы
Не все дети приучены к каше, творожной запеканке. Это остается на столах. Поэтому должно быть адресно, для тех детей, которые хотят кушать суп. Есть разные дети, разный достаток.
Елена Дерягина
Своим коллегам депутат предложила проехаться по школам и посмотреть, сколько именно и какие продукты попадают в отходы школьных столовых. А чтобы исправить ситуацию и не выбрасывать деньги на ветер — повышать культуру питания в семьях:

«Хватит кормить детей пиццей и сосисками в тесте. Питайтесь в школах, рассказывайте о правильном питании», — возмутилась депутат Дерягина.
Школьное питание: почему дети не едят?

Видео: ЕТВ

Идею перераспределить субсидии на школьное питание младшеклассников депутат озвучила на заседании комиссии гордумы. Сразу после этого депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Власов заявил, что для этого нет никаких оснований, поэтому перестановок ждать не стоит. А бесплатное питание — это повод для гордости.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, школьное питание, еда, дети, столовая, Елена Дерягина
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