«Для тех, кто ест суп»: депутат Дерягина настаивает на платном питании
08:00, 07 Февраль 2019
Субсидии предложили перераспределить в пользу нуждающихся.
Депутат гордумы Елена Дерягина в эфире «Суммы мнений» на ЕТВ пояснила свою позицию по отмене бесплатного школьного питания в начальных классах. Она рассказала, что программа по субсидированию была принята еще в 90-е годы и была необходима из-за дефицита продуктов и задержек зарплат. Сейчас на эти цели выделяют около миллиарда рублей в год из федерального бюджета. Эту сумму она отнимать у детей не хочет (хоть и сравнила со стоимостью строительства школы), но предлагает направить ее на двухразовое питание тех, кто в этом нуждается: детям из многодетных семей и детям-инвалидам.
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Елена Дерягина
депутат екатеринбургской думы
Не все дети приучены к каше, творожной запеканке. Это остается на столах. Поэтому должно быть адресно, для тех детей, которые хотят кушать суп. Есть разные дети, разный достаток.
Своим коллегам депутат предложила проехаться по школам и посмотреть, сколько именно и какие продукты попадают в отходы школьных столовых. А чтобы исправить ситуацию и не выбрасывать деньги на ветер — повышать культуру питания в семьях:
«Хватит кормить детей пиццей и сосисками в тесте. Питайтесь в школах, рассказывайте о правильном питании», — возмутилась депутат Дерягина.
Видео: ЕТВ
Идею перераспределить субсидии на школьное питание младшеклассников депутат озвучила на заседании комиссии гордумы. Сразу после этого депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Власов заявил, что для этого нет никаких оснований, поэтому перестановок ждать не стоит. А бесплатное питание — это повод для гордости.
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