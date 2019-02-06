Жители Екатеринбурга начали платить за обогрев автомобилей

В Екатеринбурге с наступлением холодов выросла популярность услуги по обогреву автомобиля. По сравнению с прошлым годом, спрос на нее вырос на 148%, выяснили аналитики Авито. Чаще всего помощь требуется автомобилистам Тюмени, Челябинска и Перми. Екатеринбург занял десятую строчку среди городов России.

Средняя стоимость обогрева транспорта в Екатеринбурге снизилась на 13% и составила 815 рублей в месяц. Дешевле всего такая услуга оказалась в Уфе, где просят в среднем 524 рубля. Больше всего холода ударяют по кошельку автомобилистов Самары и Нижнего Новгорода. Там за возвращение замерзшего аккумулятора к жизни просят 1,5 тысячи рублей.