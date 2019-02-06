В Екатеринбурге цены на вторичку слегка подскочили
17:29, 06 Февраль 2019
Уральская столица заняла 36 место в рейтинге российских городов по росту цен на вторичную недвижимость.
Екатеринбург расположился на 36 месте (из 77) по росту цен на вторичную недвижимость. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru. Эксперты анализировали динамику стоимости жилья в крупных городах России после того, как ЦБ повысил ключевую ставку в сентябре 2018 года.
Цена за квадратный метр в Екатеринбурге в среднем поднялась с 70,7 до 73,9 тысяч: рост составил 4,6%. По итогам января 2019 года стоимость квадратного метра в России составила 63 тысячи рублей.
Екатеринбург также не в лидерах рейтинга по росту цен на новостройки. Уральская столица занимает 51 место (из 63), квадратный метр в новом жилье стоит 70 тысяч рублей.
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