Уральская мошенница пыталась забрать квартиру у подслеповатого мужчины

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Одновременно с этим риелтор узнала , что собственница квартиры на Инженерной живет с мужчиной , у которого есть жилье на улице Лодыгина. Он имеет проблемы со слухом и зрением , зато не имеет родственников. Под предлогом оформления документов для продажи квартиры на Инженерной девушка отвела мужчину в МФЦ , где , воспользовавшись его болезнью , дала ему на подпись документы о передаче права собственности на жилье на Лодыгина. Кроме того , там же была поддельная расписка о получении мужчиной двух миллионов рублей.

Жительница Екатеринбурга обратилась к девушке-риелторучтобы продать квартиру на улице Инженерной. Специалист выяснилачто доля в жилье принадлежит еще одному лицукоторое находится на стационарном лечении в психиатрической клиникечто стало серьезным препятствием для продажи.