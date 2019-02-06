Уральская мошенница пыталась забрать квартиру у подслеповатого мужчины
10:00, 06 Февраль 2019
В дело вмешались следователи.
Жительница Екатеринбурга обратилась к девушке-риелтору, чтобы продать квартиру на улице Инженерной. Специалист выяснила, что доля в жилье принадлежит еще одному лицу, которое находится на стационарном лечении в психиатрической клинике, что стало серьезным препятствием для продажи.
Одновременно с этим риелтор узнала, что собственница квартиры на Инженерной живет с мужчиной, у которого есть жилье на улице Лодыгина. Он имеет проблемы со слухом и зрением, зато не имеет родственников. Под предлогом оформления документов для продажи квартиры на Инженерной девушка отвела мужчину в МФЦ, где, воспользовавшись его болезнью, дала ему на подпись документы о передаче права собственности на жилье на Лодыгина. Кроме того, там же была поддельная расписка о получении мужчиной двух миллионов рублей.
Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу, восхищение «Фестивалем цветов»
В целях обеспечения прав потерпевшего на возврат квартиры, а также пресечения возможности перепродажи недвижимости в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следственных органов судом на указанную квартиру был наложен арест.
Риелтора признали виновной в мошенничестве, суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима. Ранее ЕТВ писал, что женщине грозило десять лет лишения свободы.
Новое и интересное
Где жить хорошо: новостройки
Городские истории
ЕТВ ищет плюсы и минусы в квадратах разных типов.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Рабство по карману: почему ипотека стала доступней уральцам
Из-за чего снижаются ставки и как сорвать банк, связавшись с кредитом на недвижимость — разбирался ЕТВ.