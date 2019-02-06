Свердловские антимонопольщики проверят законность мусорных тарифов

Антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов , установленных на услуги региональных мусорных операторов. Проверку уже согласовала областная прокуратура , сообщили в пресс-службе ведомства.





Тарифы , установленные РЭК , включают инвестиционную составляющую. То есть деньги , на которые в перспективе будут построены мусороперерабатывающие заводы. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин посчитал , что эта часть образует почти половину тарифа мусорного оператора « Рифей», обслуживающего Северную зону.





Завышенным тариф посчитал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Накануне принятия тарифов он направил письма председателю РЭК Владимиру Гришанову , первому вице-губернатору Алексею Орлову , министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову с требованием провести перерасчет расходных материалов , который запросил « Рифей».



