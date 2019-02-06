Свердловские антимонопольщики проверят законность мусорных тарифов
15:59, 06 Февраль 2019
Ранее о проверке просил мэр Нижнего Тагила.
Антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов, установленных на услуги региональных мусорных операторов. Проверку уже согласовала областная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Тарифы, установленные РЭК, включают инвестиционную составляющую. То есть деньги, на которые в перспективе будут построены мусороперерабатывающие заводы. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин посчитал, что эта часть образует почти половину тарифа мусорного оператора «Рифей», обслуживающего Северную зону.
Завышенным тариф посчитал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Накануне принятия тарифов он направил письма председателю РЭК Владимиру Гришанову, первому вице-губернатору Алексею Орлову, министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову с требованием провести перерасчет расходных материалов, который запросил «Рифей».
Но РЭК уже утвердил тарифы: самый дешевый — для «Спецавтобазы», которая обслуживает Восточный округ с центром в Екатеринбурге, — 697,76 рубля за кубометр мусора. Для компании «Экосервис», обслуживающей Западный округ, — 713,57 рубля за кубометр, а для «Рифея» в Северном округе — 845,87 рубля.
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